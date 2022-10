Com Rafael Ferreira

Casa Pia e Vizela deram este domingo um exemplo de fair-play na sequência de uma iniciativa da equipa da casa que começou com um encontro entre as mascotes dos dois emblemas no relvado, prosseguiu com a aproximação dos adeptos nas bancadas e uma grande cordialidade durante o jogo e acabou com uma conferência de imprensa conjunta dos dois treinadores.

Um ambiente saudável que foi bem percetível a quem assistiu ao jogo deste domingo no Estádio Nacional. Uma iniciativa saudada pelos dois treinadores no final do jogo. «Mais importante do que as palavras, são os atos. Se tivesse perdido estava aqui na mesma. Sou muito apaixonado, muito emotivo, mas não podemos perder o respeito pelo adversário. No futebol há muita paixão, mas quem anda cá dentro tem de ser consciente e perceber que há ganhar e há perder. Isto é só um jogo», começou por salientar Álvaro Pacheco que fez questão de saudar a iniciativa do Casa Pia.

Filipe Martins também saudou a iniciativa em prol de um futebol mais saudável. «Isto não pode ser só em situações ocasionais. Nós, todos os agentes do futebol, temos de caminhar para um sentido. As pessoas têm de perceber que isto é só um jogo, vão haver equipas que vão descer, vai haver um campeão, mas a paixão pelos clubes não pode perder-se. Sei que muitas vezes, devido à paixão, pelo calor do jogo, nós próprios também nos excedemos. Isto não pode ser só estas iniciativas, tem de também ser em atos. Toda a gente quer ganhar. A própria imagem do futebol português, que às vezes é denegrida no estrangeiro, pode ser melhorada», acrescentou.

Uma atitude mais positiva que acabou por estender-se ao relvado, com duas equipas a disputar o jogo com muita garra, mas sem casos. «A forma como a massa associativa nos respeitou, é um passo que temos de dar. Cada vez mais as equipas têm o objetivo de jogar para ganhar em qualquer campo. O espetáculo vai ser melhorado. O mais importante foi esta massa associativa, foram fantásticos como apoiaram as equipas e a forma como se respeitaram», referiu Álvaro Pacheco.

Filipe Martins também destacou a atitude positiva das duas equipas. «Curiosamente, a nossa equipa, até ao último jogo, era a que tinha maior percentagem de jogo jogado, temos de continuar assim. Queremos é jogar o jogo. Já não faz muito sentido aquelas táticas de perder tempo. É também a imagem dos treinadores que fica em causa. Quando passamos uma imagem de que queremos valorizar o jogo, passamos uma mensagem positiva sobre nós. Quero jogar sempre o máximo possível de tempo de jogo. Espero que isso aconteça, mas do outro lado também tem de haver uma equipa que também queira jogar», referiu ainda Filipe Martins.