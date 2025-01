O Casa Pia comunicou que Raúl Blanco foi cedido até ao final da época ao Racing Ferrol, equipa galega da II Liga espanhola.

Formado no Celta de Vigo, o avançado de 23 anos reforçou os Gansos no verão passado. Em meia época participou em cinco jogos, tendo marcado um golo.

Raúl Blanco não joga desde meados de setembro pela equipa de João Pereira, que ocupa o 7.º lugar da Liga com 24 pontos. O Racing Ferrol está no 20.º e antepenúltimo posto do segundo escalão de Espanha.