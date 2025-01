Ainda na ressaca de uma vitória por 3-1 sobre o Benfica, o Casa Pia prepara a deslocação ao reduto do Santa Clara, com o objetivo de somar a terceira vitória consecutiva para a Liga.

João Pereira fala num adversário em «modo cruzeiro» e acredita que os gansos estão a atravessar «a melhor fase de sempre», com apenas uma derrota nos últimos oito jogos e atualmente na sexta posição da prova.

«O Santa Clara tem jogadores que se conhecem bastante bem e tem a consistência da época anterior, relativamente a grande parte dos jogadores e da equipa técnica. Não houve um momento de transformação, que o Casa Pia teve e leva o seu tempo para se construir o processo. O deles já está em ‘modo cruzeiro’, o Casa Pia encontra-se numa fase ascendente», afirmou.

«Será um jogo e uma deslocação difícil, com um adversário que não nos vai dar nada. Temos de manter a consistência. Temos conseguido fazer isso, e por isso é que o Casa Pia está na melhor fase de sempre. Podemos dar essa continuidade. Seja contra quem for e onde for, o Casa Pia vai lutar sempre para vencer o jogo», acrescentou.

As duas equipas medem forças este sábado, a partir das 15h30 (horas de Lisboa), com a arbitragem a ficar a cargo de Miguel Nogueira.