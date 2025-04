O apagão em Portugal adiou um duelo entre duas equipas «sensação» da temporada e a luz de Xeka levou o Estoril até à vantagem no marcador, graças ao golo de Begraoui. A fechar o primeiro tempo, Cassiano aplicou a «lei do ex» e Livolant tratou de complicar as contas no arranque da segunda parte, com um vermelho direto.

A segunda parte acabou por ser dividida, mas um «sprint» final dos canarinhos deu em vitória, graças à frieza de Alejandro Marqués e à magia de João Carvalho.

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.

As duas equipas entraram em campo com sistemas em espelho e os primeiros minutos do encontro ficaram marcados por oportunidades claras de golo para ambos os lados. André Lacximicant foi o primeiro a deixar um aviso a Patrick Sequeira e pouco depois, Henrique Pereira viu Joel Robles negar o que parecia certo.

Com o jogo muito partido, o Estoril ficou a reclamar uma grande penalidade à passagem do minuto 19, quando Larrazabal tocou com o braço na bola após cruzamento do lado esquerdo. O árbitro e o VAR não viram qualquer motivo para o castigo máximo.

Ora, o 1-0 acabou por chegar praticamente de seguida e tudo começou com um passe sensacional de João Carvalho, para uma finalização não menos espetacular de Begraoui. O avançado chegou ao oitavo golo na época (para a Liga).

Este lance acabou por servir como motor para o que se seguiu no encontro, já que o Casa Pia conseguiu responder e o empate acabou por chegar através da marca dos onze metros. O VAR confirmou a decisão do árbitor e Cassiano aplicou a «lei do ex» aos canarinhos, atirando para o fundo da baliza de Joel Robles.

O empate manteve-se até o apito do árbitro, que mandou toda a gente para os balneários. Nas bancadas, os adeptos esperavam um espetáculo semelhante ao do primeiro tempo, mas a verdade é que o Casa Pia ficou reduzido a dez elementos logo a abrir.

Uma entrada muito feia de Livolant acabou por lhe valer um cartão vermelho direto e muitas dores de cabeça para João Pereira. Ainda assim, o Casa Pia não acusou a inferioridade numérica e a verdade é que esteve perto de se colocar em vantagem pouco depois, não fosse Cassiano ter atirado ligeiramente ao lado da baliza.

Já dentro dos últimos dez minutos o Estoril acabou por fechar as contas do jogo e muito graças às substituições realizadas por Ian Cathro. Um momento de inspiração de Zanocelo, que enviou um remate potente e obrigou o guardião adversário a defender para a frente. Alejandro Marqués agradeceu e finalizou para o 2-1.

Pouco depois, os canarinhos voltaram a festejar e a centena de adeptos que marcou presença em Rio Maior também teve mais motivos para sorrir. Tudo fácil para o recém-entrado Rafik Guitane, que serviu João Carvalho e na cara do guarda-redes picou com classe para o terceiro.

Este triunfo permite ao Estoril ultrapassar o Casa Pia na tabela classificativa e reduzir para dois pontos de desvantagem sobre o Famalicão (44).

A Figura: João Carvalho, joga e faz jogar

Eleito médio dos meses de janeiro e fevereiro, o camisola 12 realizou mais uma exibição enorme qualidade e contribuiu para a vitória do Estoril com um golo e uma assistência. O remate certeiro surgiu em cima do minuto 90 após passe de Guitane e uma desmarcação sublime (ainda na primeira parte) de Begraoui serviu para fazer o primeiro dos canarinhos.

O momento: Begraoui coloca Estoril em vantagem

Um belo início de jogo entre as duas equipas culminou com o 1-0 apontado pelo avançado franco-marroquino, depois de um passe sensacional de João Carvalho. Uma movimentação perfeita e um remate colocado fizeram com que os canarinhos festejassem primeiro, em Rio Maior. O jogo desbloqueou a partir deste momento.

Negativo: expulsão de Livolant

Decorria o minuto 49 quando o médio do Casa Pia teve uma entrada muito feia sobre Zanocelo e acabou por ver o vermelho direto. Este momento deixou o Casa Pia em inferioridade numérica para grande parte do segundo tempo e, naturalmente, criou grandes dificuldades aos «gansos».