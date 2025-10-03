A oitava jornada da Liga abriu com duas equipas que se encontram acima da linha de água. Dois emblemas que, curiosamente, tinham sido boas surpresas na temporada passada. No entanto, este ano a história tem sido outra.

Tanto o Casa Pia como o Estoril vinham de derrotas. Ainda assim, eram os gansos que tinham uma palavra a dizer, uma vez que ainda não tinham vencido em casa. Casa essa que esteve muito despida, como tem sido costume.

Recorde o filme do jogo.

Os gansos entraram fortes, com mais bola e com um canto logo a abrir. Porém, foi a formação do Estoril quem abriu o marcador. Na sequência de um canto aos 15 minutos, Azevedo soca para longe. A bola vai parar aos pés de João Carvalho, que atira à entrada da área. O remate sai cruzado e encontra Lominadze dentro da área que apenas desviou para o primeiro da noite.

O marcador estava inaugurado, mas a formação de João Pereira não baixou os braços. Os gansos deram uma boa resposta e partiram para cima dos adversários. Tiveram oportunidades, mas pecaram na finalização.

Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E furou na passagem da meia hora de jogo. O golo do empate surgiu novamente através de um canto. Livolant no cruzamento e Kaique Rocha saltou mais alto para fazer o golo. O primeiro do brasileiro pelo Casa Pia no segundo jogo no clube.

O Casa Pia cresceu no jogo e operou uma reviravolta ainda antes do intervalo. Num erro crasso de Boma, o defesa ofereceu a bola ao Casa Pia. Livolant agradeceu, conduziu e atirou de fora da grande área uma autêntica bomba.

As equipas recolheram aos balneários com o Casa Pia a vencer por 2-1. Por esse motivo, esperava-se uma resposta do Estoril no segundo tempo e Ian Cathro não perdeu tempo. Logo ao intervalo, os canarinhos operaram três mexidas.

Sentiu-se equilíbrio nos primeiro minutos da segunda parte. Ainda assim, o Casa Pia, motivado com a ideia de poder ganhar em casa pela primeira vez na temporada, mostrava-se decidido em dominar o jogo.

Era a equipa da casa quem ia tendo as melhores oportunidades. Livolant teve nos pés a oportunidade de fazer o segundo e sentenciar a partida. Porém, o francês encontrou pela frente um gigante Robles que evitou o terceiro dos gansos.

O Estoril nao desistiu e pressionou ainda mais nos minutos finais. Havia ainda história para ser escrita neste encontro. Bola cruzada para a área do Casa Pia com José Fonte a fazer um corte incompleto. João Carvalho surge na cara do golo e não deu quaisquer hipóteses de defesa para Azevedo. Esteve refeito o empate (84m).

Não houve mais golos na partida e o apito final ditou num empate. Com este resultado, o Casa Pia continua sem vencer em casa. Já o Estoril, por sua vez, continua também sem vencer fora de portas.

Figura da partida: Jérémy Livolant

Esteve ligado aos dois golos do Casa Pia. Fez a assistência para o golo do empate e tirou um coelho da cartola para operar a reviravolta. Correu o jogo todo e foi claramente determinante para os gansos.

Momento do jogo: golo de João Carvalho

Adivinhava-se a primeira vitória do Casa Pia. Eis que surgiu o capitão do Estoril. João Carvalho aproveitou o corte incompleto de José Fonte e atirou a contar. Um remate que vale, pelo menos, um ponto e um pingo de esperança.

Negativo: Casa Pia continuar sem vencer em casa

Os gansos continuam sem vencer em casa na temporada. Esteve perto, mas não foi desta. Tiveram mais posse e pareciam estar seguros perto do final da partida. Mérito para o Estoril que não baixou os braços. No entanto, demérito também para o Casa Pia que teve os três pontos na mão e deixou escapar.











