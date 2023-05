FIGURA: Godwin

Primeiro falhou um golo cantado, aos 39m, ao desperdiçar de baliza aberta após assistência de Soma. Depois, já depois dos 90m, arrancou imparável, alcançou um penálti (por mão na área de Francisco Geraldes), agarrou a bola e bateu para o fundo das redes o que seria o 2-1. Pelo meio, o extremo nigeriano teve uma série de excelentes iniciativas. Pujante, veloz, sempre a causar desequilíbrios. Tal como há uma semana no Dragão, voltou a ser uma dor de cabeça constante para a defensiva adversária. Mereceu voltar aos golos, quase sete meses depois – o último havia sido a 30 de outubro de 2022. A vitória que parecia cair do céu aos 90+6, essa, é que acabou por escapar.

--

MOMENTO: minuto 90+8. Pedro Álvaro a resgatar um ponto

Dois penáltis em dez minutos valeram ao Casa Pia a reviravolta no marcador. Parecia este o final do filme do jogo desta tarde, sobretudo quando Godwin concretizou o 2-1 aos 90+6. Porém, havia ainda jogo. E no último lance o empate acabou por surgir na cabeça de Pedro Álvaro. O central subiu à área contrária, subiu mais alto e cabeceou com a bola ainda desviar em Vasco Fernandes antes de entrar na baliza dos lisboetas.

--

OUTROS DESTAQUES:

Soma

Se de um lado há Godwin, do outro há Soma. O japonês tem velocidade de ponta e rapidez a executar. Um dínamo sobre a ala, capaz de acelerar o jogo a qualquer momento. Hoje, voltou a ser um quebra-cabeças. Tentou visar a baliza estorilista um par de vezes e chegou até a colocar Godwin na cara do golo.

Lelo

A lateral ou ala, esta promessa do Casa Pia mostra atributos ofensivos de sobra para outros voos. O 3-4-3 de Filipe Martins beneficia as suas características e Lelo destacou-se sobretudo pela envolvência no processo ofensivo. Não marcou, mas esteve perto.

--

Cassiano

O poderio físico torna-o num ponta de lança perigoso, sobretudo em campo aberto e em lances de um para um. O experiente brasileiro de 33 anos farejou o golo e acabou por encontrá-lo, aos 74m, num lance em que apareceu oportuno na área a finalizar um bom cruzamento de Tiago Santos. Marcou pela segunda jornada seguida.

Pedro Silva

O guarda-redes formado no Sporting defendeu muito, só não pôde evitar os dois lances de grande penalidade em que Felippe Cardoso e Godwin bateram sem hipóteses. Ainda assim, se o Estoril leva um empate de Leiria é em boa parte graças à sua excelente exibição.