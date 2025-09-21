Num Estádio Municipal de Rio Maior muito despido, o Casa Pia procurava impor a primeira vitória em casa na temporada. O Famalicão, por sua vez, queria dar uma resposta depois da derrota frente ao Sporting na última jornada.

Os visitantes tiveram mais oportunidades de fazer golo, mas a falta de eficácia resultou num empate (1-1).

Gil Dias numa noite para esquecer

Os gansos entraram com atitude, querendo efetivamente mudar esse registo caseiro negativo. No entanto, o Famalicão rapidamente tornou-se dono e senhor do jogo. Houve momentos de equilíbrio, efetivamente, mas era a equipa visitante quem conseguia, pelo menos, ter bola com qualidade.

A turma de Hugo Oliveira ia crescendo no jogo e as oportunidades de golo começaram a surgir. Primeiro por Gil Dias, em duas ocasiões, que desperdiçou duas boas chances de inaugurar o marcador em Rio Maior.

A última oportunidade da primeira parte teve nos pés de Matias de Amorim, que viu o golo ser negado por um corte in extremis de David Sousa. Sem mais emoção no primeiro tempo, as equipas recolheram aos balneários com o nulo no marcador.

Golos reservados para o segundo tempo

A segunda metade chegou e com ela veio também o primeiro da partida. Canto cobrado à maneira curta com Gil Dias a receber e a cruzar longo. A bola sobrevoou até ao segundo poste, onde encontrou Léo Realpe, defesa equatoriano que saltou mais alto para inaugurar o marcador. O Famalicão teve, portanto, uma entrada de sonho.

O Casa Pia tinha agora de correr atrás do prejuízo e João Pereira recorreu logo ao banco de suplentes. A equipa da casa conseguiu crescer no jogo, pelo menos no que toca à posse de bola em ataque organizado. Ainda assim, os gansos tinham dificuldade em criar situações de perigo.

Foi até o Famalicão quem esteve mais perto de fazer o golo. Gil Dias novamente, desta vez frente a Sequeira, a não conseguir fazer o golo depois de um contra-ataque rápido da formação famalicense.

O jogo parecia não mudar de rumo. Até que, já perto do fim do jogo, Justin de Haas derrubou o adversário dentro de área e Hélder Malheiro apontou para a marca da grande penalidade. Dos onze metros, Livolant não desperdiçou e restabeleceu o empate na partida.

A partida agitou-se e os minutos finais foram de grande intensidade. Porém, o marcador não se alterou mais, com o apito final a ditar uma divisão de pontos entre as equipas.

O Casa Pia continua sem vencer em casa, mas pelo menos pontua pela primeira vez. O Famalicão, por sua vez, quebra a série de vitórias fora de portas.

Figura da partida: Léo Realpe

Defesa central equatoriano regressou ao onze inicial depois de cumprir suspensão frente ao Sporting. O defesa central não só esteve seguro na manobra defensiva, como também surgiu na área ofensiva para fazer o primeiro golo com a camisola do Famalicão.

Negativo: Bancadas muito despidas

Tem sido regra no Estádio Municipal de Rio Maior, com exceção da receção ao Sporting. O Casa Pia, por norma, não conta com grande apoio na casa emprestada. Uma situação que certamente não valoriza nem o clube nem o futebol português.

Momento do jogo: Penálti marcado por Jérémy Livolant

Quando tudo adiantava uma vitória para o Famalicão, o árbitro Hélder Malheiro apontou para a marca da grande penalidade. Jérémy Livolant não tremeu e fez o golo do empate.