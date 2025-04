As feridas do «Clássico» obrigaram o FC Porto a entrar como um general em Rio Maior e a magia nos pés de Rodrigo Mora deu conforto aos comandados de Anselmi, que fora das quatro linhas quis acompanhar o encontro (sempre) de pé.

Alguns sustos ainda trouxeram à defesa azul e branca e alguns pesadelos do passado, mas no geral o domínio pertenceu sempre à formação visitante, que praticou um bom futebol perante bancadas algo despidas.

Martín Anselmi promoveu uma alteração surpreendente no onze inicial, com Samu a rumar até ao banco de suplentes e dando lugar a Deniz Gül, titular pela primeira vez em quase dois meses com a camisola do FC Porto.

A verdade é que o jogo não podia ter começado da melhor forma para o técnico argentino, que assistiu de uma zona VIP à obra de arte que saiu dos pés de Rodrigo Mora.

Um passe sensacional de Fábio Vieira soltou a corrida de Francisco Moura e o passe para o camisola 86 deu início à magia. Dentro da área, Mora rodou sobre dois adversários e atirou em arco, completamente fora do alcance de Patrick Sequeira.

O golo trouxe uma calma ao encontro que não tinha aparecido até então e os azuis e brancos conseguiram assentar o seu jogo, sobretudo no meio-campo adversário.

Ao contrário do que acontecia com Samu, os azuis e brancos beneficiaram da maior capacidade de Deniz Gül jogar de costas para a baliza e, desta forma, participar nas combinações entrelinhas.

Com algumas dificuldades para ter a bola controlada no momento ofensivo, o Casa Pia começou a optar pela meia distância e por pouco não foi feliz. Pablo Roberto teve tempo e espaço para almejar a baliza de Diogo Costa, à passagem de meia-hora de jogo, e viu o esférico sair ligeiramente ao lado do poste.

Do outro lado, as subidas de João Mário continuavam a causar muitos problemas à defesa dos «gansos», que não encontravam o antídoto para travar o lateral português. Ainda assim, o resultado não sofreu quaisquer alterações até ao intervalo e o FC Porto regressou aos balneários a vencer por 1-0.

Sem quaisquer alterações para o segundo tempo, o Casa Pia entrou melhor e até podia ter chegado ao golo do empate, não fosse Miguel Sousa ter escorregado no momento mais importante do lance, que acabou por se perder.

A verdade é que apesar de alguns sustos, o rumo do encontro nunca esteve em causa e os azuis e brancos não perderam o norte. Samu foi suplente utilizado e trocou de lugar com Deniz Gül, colocando maior capacidade física na frente de ataque e mais dificuldades para a defesa dos «gansos».

O que restou do encontro não terá sido do agrado do técnico argentino, que decidiu retirar Rodrigo Mora do encontro e lançar Otávio para as quatro linhas, já dentro dos últimos minutos do tempo regulamentar.

Este triunfo permite ao FC Porto regressar (à condição) ao terceiro posto da tabela classificativa, com um jogo a mais do que o Sp. Braga, que só joga este domingo, no reduto do AVS.