A figura: Rodrigo Mora, magia nos pés

Os adjetivos para descrever o jovem jogador do FC Porto são poucos, ao contrário do talento que possui. Mesmo com falta de espaço consegue sempre construir qualquer coisa e a verdade é que mais nenhum outro tem a capacidade de desestabilizar as defesas adversárias. Puro talento.

O momento: Mora saca coelho da cartola

Um lance que começou no pé de Fábio Vieira terminou com um remate em arco de Mora, depois de ter «despachado» dois adversários com uma rotação sobre a bola. Tudo bem feito pelo jovem criativo dos azuis e brancos, que a partir deste momento ficaram mais confortáveis no encontro.

Outros destaques:

Deniz Gül

Regressou à titularidade quase dois meses depois e fez o que Samu estava com dificuldades para fazer, sobretudo de costas para a baliza. Participou nas combinações com os companheiros de equipa, conseguiu segurar a bola em momentos importantes e quase assistiu João Mário para o 2-0 dos azuis e brancos no primeiro tempo.

Larrazabal

Um dos melhores elementos no conjunto do Casa Pia durante todo o encontro, não só em termos defensivos, mas sobretudo no contributo ofensivo. Percorreu o corredor direito que nem uma mota e nem precisou de abastecer. Dispôs de alguns cruzamentos e por pouco serviu Miguel Sousa para o 1-1, no decorrer do segundo tempo.