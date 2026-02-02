A FIGURA: PATRICK SEQUEIRA

Nos períodos de maior sufoco, que se iniciaram no minuto seguinte ao golo de Pablo Rosario, foi quem mais brilhou no Municipal de Rio Maior. Vou para negar um golo a Thiago Silva na sequência de um canto e repetiu a receita num remate em arco de Gabri Veiga e numa finalização de Deniz Gul. Teve ainda algumas saídas oportunas nas saídas dos postes e quando falhou teve o suporte da linha defensiva e a sorte do lado dele, mas também fez por merecê-la.

O MOMENTO: expulsão de William (VERMELHO DIRETO). MINUTO 79

O FC Porto carregava com tudo, com muitas unidades à frente e poucas atrás. Até que William Gomes, com uma entrada dura sobre David Sousa, prejudicou a reação dos azuis e branco. O extremo brasileiro, que estava em campo há pouco mais de 20 minutos, falha também o clássico no Dragão com o Sporting.

OUTROS DESTAQUES

Abdu Conté: esteve sólido no plano defensivo e auxiliou com qualidade o ataque nas poucas incursões dos gansos. Fez o passe que libertou Livolant para o cruzamento que originou o 1-0 de Larrazabal e foi dele o livre lateral que Thiago Silva desviou para a própria baliza.

Livolant: arrancou um cruzamento perfeito que terminou com a finalização de Larrazabal para o 1-0 e definiu quase sempre bem nas poucas vezes em que os gansos conseguiram acioná-lo na esquerda. É um dos bons jogadores deste (agora menos) aflito Casa Pia.

Pablo Rosario: fez de Froholdt até à entrada do médio dinamarquês no jogo pouco antes do minuto 60 e perante a ausência de missões defensivas pisou quase sempre terrenos adiantados. Ainda ameaçou uma vez na primeira parte e a abrir a segunda reduziu a desvantagem dos dragões num remate forte.

Gabri Veiga: testou a atenção em dois remates (um em cada parte) que podiam perfeitamente ter terminado no fundo das redes de Sequeira e foi sempre um dos dinamizadores do jogo ofensivo dos azuis e brancos, mesmo que o relvado, pesado, não tenha ajudado na relação com a bola.