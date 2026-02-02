Casa Pia-FC Porto (onzes prováveis): quatro regressos previstos nos dragões
O encontro que fecha a 20.ª jornada da Liga arranca às 20h45 desta segunda-feira, em Rio Maior
Acossado pelo triunfo tardio do Sporting na véspera, o líder da Liga, FC Porto, visita Rio Maior, para defrontar o Casa Pia, ciente de que só uma vitória lhe permitirá manter a vantagem de sete pontos para o segundo classificado e alargar para 12 a margem para o terceiro, o Benfica, que escorregou em Tondela.
Apesar de o Clássico com o Sporting estar a apenas uma semana de distância, Francesco Farioli, treinador dos dragões, advertiu para as dificuldades que espera encontrar esta noite, frente a um adversário que não ganha há quatro jornadas e que, na última, desperdiçou uma vantagem de três golos frente ao “lanterna-vermelha” AVS.
CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS NA GALERIA ASSOCIADA
Álvaro Pacheco, treinador dos gansos, pode promover à titularidade o extremo Osundina, que entrou bem no jogo anterior, e fazer regressar André Geraldes à defesa.
No FC Porto, e tendo como ponto de comparação o triunfo frente ao Rangers (3-1) para a Liga Europa, são esperadas as entradas no onze inicial de Martim Fernandes, Thiago Silva, Gabri Veiga e Borja Sainz.
O Casa Pia-FC Porto fecha a 20.ª jornada da Liga, a partir das 20h45 desta segunda-feira, e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.