Na antevisão do jogo da 23.ª jornada da Liga, o treinador do Casa Pia alertou para um Paços de Ferreira «em crescendo», embora continue no último lugar da tabela classificativa.

«Temos de estar no nosso melhor para levar de vencido o Paços de Ferreira, que é uma equipa que se reforçou bem. A medida que a direção teve, com o regresso do César, foi um sinal de confiança e de que, muitas vezes, são precisos só ajustes e a solução não passa pela mudança de treinador. Têm vindo em crescendo, mais confiantes e competentes, e numa fase em que a urgência de pontos lhes pode criar alguma ansiedade», referiu Filipe Martins, citado pela agência Lusa.

O Casa Pia soma cinco jogos sem vencer - dois empates e três derrotas -, mas o técnico tira indicadores positivos das últimas exibições.

«Temos de nos focar no processo de jogo. Temos feito jogos muito interessantes. Em Arouca, fomos uma equipa muito consistente até à expulsão [de Beni]. E mesmo depois. No entanto, faltou-nos alguma eficácia, que também é um dos aspetos que temos de melhorar, pois tem-nos traído nos últimos tempos», acrescentou.

Um triunfo pode permitir que o Casa Pia ultrapasse o Arouca e assuma o sexto lugar, mas Filipe Martins continua focado na permanência.

«Não olhamos para a tabela, mas sim para os pontos. Estamos próximos do objetivo principal e estes três pontos colocar-nos-iam à porta desse objetivo. Pode dar-nos uma subida na tabela, mas, mais do que a subida, a nossa motivação é estarmos próximos do objetivo. É nesse sentido que vamos em busca dos três pontos», afirmou.

Para além de Beni, castigado, o Casa Pia também está privado dos lesionados Léo Natel e Kiki Silva. Rafael Martins está em dúvida.

O Casa Pia-Paços de Ferreira está marcado para as 20h15 de segunda-feira, no Jamor.