O defesa angolano Khaly e o médio colombiano Sebastián Pérez vão falhar a receção ao Benfica, depois de ambos terem visto o quinto cartão amarelo na Liga esta sexta-feira.

Khaly e Seba Pérez eram dois dos três jogadores em risco, além de Iyad Mohamed, tendo sido precisamente os dois únicos amarelados na derrota do Casa Pia ante o Estrela da Amadora, por 4-0, no duelo da jornada 27.

O Casa Pia-Benfica disputa-se no primeiro fim de semana de abril, após a pausa para as seleções.