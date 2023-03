Momento: erro de Vítor Costa, Cardozo agradece

O Marítimo parecia estar por cima do jogo quando, ao minuto 41, Vítor Costa, ao sentir-se pressionado, procurou atrasar a bola, mas não viu Fellipe Cardozo nas suas costas e acabou por lançar o brasileiro para a área. O avançado contornou Marcelo Carné e atirou para as redes vazias. Estava aberto o caminho para o triunfo dos gansos.

Figura: Fellipe Cardozo bisa na estreia como titula

Filipe Martins surpreendeu ao oferecer, pela primeira vez, a titularidade no ataque a Fellipe Cardozo, deixando Rafael Martins e Clayton, os melhores marcadores na equipa, no banco, e a verdade é que o brasileiro correspondeu na plenitude, com dois golos oportunos que permitira novo salto na classificação aos gansos. No primeiro, já referido no momento do jogo, aproveitou um erro crasso de Vítor Costa. O segundo resultou de uma espetacular combinação com Benny, com o avançado a marcar de cabeça, a uma bola que chegou tensa à pequena área. Aposta mais do que ganha por Filipe Martins.

Outros destaques:

Leonardo Lelo

Tem feito toda a temporada a jogar sobre a esquerda, com distinção, destacando-se como um dos melhores na sua posição, mas este domingo, com Lucas Soares indisponível, jogou no lado contrário, sobre a direita, praticamente com o mesmo rendimento. Com uma defesa a três, o lateral voou sobre a ala, num constante apoio ao ataque, sem nunca descurar a defesa da ala.

Vasco Fernandes

Boa exibição do central do Casa Pia, numa primeira fase na marcação impiedosa às movimentações de Bryan Riascos, numa segunda fase no controlo aéreo, afastando muitas bolas bombeadas pelo Marítimo.

Bruno Xadas

Um dos mais inconformados do Marítimo. Quando percebeu que estava difícil de entrar na área de Ricardo Batista, experimentou a média distância e até esteve perto de marcar.