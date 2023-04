Tal como acontece com Luís Freire no Rio Ave, Filipe Martins vai deixar de surgir como treinador principal do Casa Pia nas fichas de jogo, face aos regulamentos da UEFA.

Basicamente os clubes, em conjunto com a Liga e a Associação Nacional de Treinadores, aprovaram no início da época uma alteração ao regulamento, que permite aos técnicos que possuam apenas o III Nível UEFA, mas subam uma equipa à Liga e se mantenham a treinar essa equipa, a possibilidade de durante um ano serem inscritos como treinadores principais.

Recorde-se que por norma só técnicos com IV Nível UEFA podem assumir o papel de treinador principal de uma equipa da Liga. Neste caso foi aberta uma exceção para estes casos específicos e foi ao abrigo dessa exceção que Luís Freire e Filipe Martins foram inscritos na Liga Portugal como treinadores principais e puderam assumir no banco durante os jogos esse papel.

O problema surgiu quando Rio Ave e Casa Pia avançaram com os respetivos pedidos de licenciamento na UEFA, tendo em vista uma eventual participação nas competições europeias na época 2023/24. Ao contrário do que acontece na Liga Portugal, a UEFA não tem nos seus regulamentos qualquer exceção, pelo que para admitir a inscrição de Rio Ave e Casa Pia obrigou os clubes a inscrever na Liga portuguesa um treinador com o IV Nível.

Por isso, no caso do Casa Pia será Miguel Quaresma - antigo adjunto de Jorge Jesus - a surgir como treinador principal nas fichas de jogo, enquanto Filipe Martins passa a surgir como adjunto. De resto, já é possível comprovar alteração no site oficial da Liga.