A série negativa do Casa Pia na Liga – três rondas sem vencer – terminou na noite desta sexta-feira, na receção ao Nacional (1-0).

Numa primeira parte desmotivadora, os anfitriões arrecadaram a vantagem num raro momento de domínio. Depois, e apesar do segundo tempo desequilibrado, revelaram cinismo para garantir os três pontos.

Neste encontro da nona jornada – e na sequência da terceira eliminatória da Taça de Portugal – João Pereira devolveu Sequeira à baliza, além de apostar em Zolotic, Geraldes e Svensson.

Por sua vez, Tiago Margarido operou sete trocas, depois da derrota na Taça diante a U. Leiria. Além do guarda-redes Lucas França, também Garcia, José Gomes, Penha, Matheus Dias, Luís Esteves e Nigel Thomas retomaram a titularidade.

Recorde o filme desta partida.

O desolador cenário nas bancadas contagiou a ação no relvado. Pelo menos, pareceu, uma vez que a primeira oportunidade surgiu ao minuto 21, por Nigel Thomas. Aproveitando a apatia dos «Gansos», os insulares ensaiavam contra-ataques pragmáticos.

Entretanto, no camarote, a cumprir castigo, João Pereira, timoneiro do Casa Pia, fazia-se ouvir em todo o estádio, tais os gritos disparados, na esperança de animar os seus pupilos e ajustar a estratégia. E foi ouvido.

Depois de Nuno Moreira ameaçar o golo à lei da bomba, aos 36m, o médio assistiu para o 1-0. O cronómetro assinalava 39 minutos, quando um canto cobrado à esquerda encontrou a cabeça de Kluivert.

Como tantas vezes viu o pai fazer, Ruben – central – antecipou-se aos defesas, cabeceou de cima para baixo e estreou-se a marcar na Liga.

Assim, quase sem brilho, o Casa Pia aproveitou o ligeiro ascendente para castigar um momento de apatia dos comandados de Tiago Margarido.

Madeirenses de mira errática

A mensagem ao intervalo terá sido clara nas hostes insulares: avançar, rematar e conter. E esta frase poderia servir de súmula ao segundo tempo.

O Nacional aplicou 16 remates, quatro dos quais enquadrados e com perigo, mas sem engenho para contrariar a muralha defensiva liderada por Patrick Sequeira.

O guardião costa-riquenho frustrou os madeirenses, que também se deverão queixar da própria ineficácia. Isto porque Isaac, Zé Vítor, Penha, Matheus Dias e José Gomes protagonizaram ótimas oportunidades.

O derradeiro apito surgiu aos 90+9m, para delírio de João Pereira, no camarote, de punhos cerrados. Depois de dois empates e uma derrota, os «Gansos» retomaram a via dos triunfos no campeonato.

Assim, o Casa Pia ascendeu ao oitavo posto, com 11 pontos. Segue-se a visita ao Rio Ave (12.º), na tarde de 2 de novembro (sábado, 15h30).

Uma vez que Ricardo Batista foi expulso, por protestos, o experiente guarda-redes – esta época suplente – é baixa confirmada para a visita a Vila do Conde.

Quanto ao Nacional, o desaire agravou o momento dos madeirenses, há quatro jornadas sem vencer. No 17.º e penúltimo posto, com cinco pontos, e ainda que igualados com o Estrela (16.º), os insulares poderão cair para a lanterna vermelha no desfecho desta ronda.

Na terça-feira (20h15), o Nacional jogará em Alvalade, para os quartos de final da Taça da Liga. Depois, a 4 de novembro (segunda-feira, 20h15), receberão o rival insular, o Santa Clara (4.º).

A Figura: Sequeira e um jovem resistente

O guardião do Casa Pia brilhou, sobretudo na segunda parte, quando revelou instintos felinos. Aos 25 anos, e ao oitavo jogo pelos «Gansos», continua a acumular créditos, revelando-se crucial quando as ordens de João Pereira apontam para sacrifício e sofrimento.

Ora, a segunda menção é inevitável. A cada jogo do Casa Pia em Rio Maior, há uma voz que se distingue, de um anónimo jovem. Do primeiro ao derradeiro minuto, este adepto berra pelo seu clube – repetindo incessantemente «Casa...Pia!» – com uma capacidade vocal notável. Nem João Pereira aguentou gritar tantos minutos.

Este é, sublinhe-se, um raro adepto fervoroso dos «Gansos», o que, inevitavelmente, torna o estádio em Rio Maior num palco nada atraente para os espectadores e pouco motivador para os atletas.

Mais / menos: acordámos na segunda parte

O crescimento do Nacional na etapa complementar, pressionando de forma adiantada, animou um encontro, até ao intervalo, gelado.

Mas, desta partida fica a ideia de um Casa Pia dedicado a «mínimos» e um Nacional para lá de ansioso. Por isso, os madeirenses foram erráticos, em momentos cruciais, concedendo o golo perto do intervalo e desperdiçando inúmeras oportunidades.

Tiago Margarido tem uma tarefa muito complicada pela frente, sobretudo se Estrela, Farense, Estoril e Boavista somarem pontos nesta nona jornada. Este é um talentoso treinador, na procura de elevar um plantel curto para o contexto de Liga.

Quanto a João Pereira, mais berros e puxões de orelhas na linha lateral poderão acordar alguns pupilos, esta noite completamente desaparecidos.