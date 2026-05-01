Num momento de aperto, o Casa Pia tenta reunir todo o apoio possível no que resta do campeonato para um duelo fundamental para as contas da permanência entre a equipa de Álvaro Pacheco (16.º) e o Tondela (17.º). 

O Casa Pia anunciou nas redes sociais que vai promover a ida de um autocarro desde o estádio de Pina Manique, em Lisboa, até ao estádio municipal de Rio Maior, casa emprestada da equipa, pelas 13h30. Será gratuito para os adeptos do Casa Pia, assim como o bilhete.

Os gansos asseguram, pelo menos, o apuramento para o play-off de permanência em caso de vitória. Se perder com o Tondela, fica a apenas um ponto dos beirões, ameaçando a descida. O duelo da 32.ª jornada acontece pelas 15h30.

VÍDEO: Marítimo vence Leixões e sagra-se campeão da II Liga
Álvaro Pacheco: «Faltam três finais, mas o Casa Pia vai conseguir»