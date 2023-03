Momento: que grande golo de Paulo Bernardo

Já se jogava o período de compensação da primeira parte, quando o médio cedido pelo Benfica arrancou um daqueles pontapés de levantar os estádios. Um lance que começa com um pontapé em profundidade, Butzke, de costas para a baliza, amortece de cabeça, e o médio cedido pelo Benfica, sem deixar cair, enche o pé para um grande golo. Na altura valia três pontos, mas depois desvalorizou com os dois golos dos gansos. A verdade é que este golo vai estar certamente entre os melhores da Liga no final da época.

Figura: Leonardo Lelo

O lateral esquerdo voltou em grande forma, a fazer todo o corredor esquerdo, com subidas e descidas ao longo de todo o jogo. Conseguiu oferecer muita profundidade à sua equipa e foi ele que cruzou tenso no lance que acabou por resultar no empate, com alguma sorte para os gansos, com Maracás a desviar para as próprias redes.

Outros destaques:

Gaitán

Uma boa primeira parte com duas boas oportunidades para abrir o marcador. Jogou descaído sobre a direita, oferecendo muita largura à sua equipa, com inteligência para aparecer muitas vezes nas costas de Leonardo Lelo. Numa delas esteve muito perto de marcar, com uma cabeçada da direita para o poste mais distante, com a bola a ir ao ferro, com Ricardo Batista. Teve uma nova oportunidade, na sequência de um lançamento lateral em que rematou de primeira, mas ao lado. Na segunda parte, face às alterações do Paços, desapareceu do jogo até ser rendido aos 82 minutos.

Neto

Um poço de força no meio-campo. O Casa Pia tem dificuldades em preencher a zona central do terreno, mas esta noite Neto, com a ajuda de Taira, deu bem conta do recado, sobretudo na segunda parte, acabando por ser determinante depois da reviravolta dos gansos.

Soma

O japonês foi um dos jogadores mais ativos na morna primeira parte. Sempre que a bola lhe chegava aos pés, o jogo acelerava. Fartou-se de correr, nem sempre bem, mas a verdade é que esteve muito em jogo. Teve ainda duas oportunidades para marcar em livres diretos, mas saíram-lhe os dois à figura de Marafona.

Fellipe Cardoso

O avançado entrou muito bem no jogo, juntando-se a Clayton na frente de ataque dos gansos. O Casa Pia estava a perder e precisava de mais poder de fogo e foi isso que o brasileiro acrescentou, ajudando Clayton a abrir a frente de ataque. Foi ele que ganhou a bola e cruzou para o golo da reviravolta, marcado por Fernando Varela.