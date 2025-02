Bruma está a caminho do Benfica e o Sporting de Braga definiu Nuno Moreira como o substituto do internacional português, mas esbarrou na intransigência do Casa Pia: os gansos recusaram uma proposta de três milhões de euros dos minhotos pelo avançado de 25 anos.

Esta não foi a primeira oferta dos arsenalistas por Nuno Moreira, que tem uma cláusula de rescisão de 3,5 milhões de euros.

Formado no Sporting, Nuno Moreira saiu em 2021/22 para o Vizela e está no Casa Pia há um ano. Na atual temporada, tem sido a principal figura dos gansos, com nove golos e cinco assistências em 21 partidas.

