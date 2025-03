O Casa Pia veio a público, este domingo, expressar o «mais veemente repúdio» pelos «atos de agressão» protagonizados contra José Fonte, por parte de Douglas Jesus, treinador de guarda-redes do V. Guimarães.

Em comunicado, os gansos escrevem que este episódio «não representa» a instituição V. Guimarães e reforçam também a importância de serem tomadas as «devidas medidas» por parte das autoridades competentes, face a este incidente.

Recorde-se que tudo aconteceu após o final do jogo entre as duas equipas, na noite deste sábado, sendo que Douglas Jesus acabou por agredir José Fonte com uma chapada.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

Consideramos imperativo expressar o nosso mais veemente repúdio pelos atos de agressão protagonizados por um elemento da estrutura do Vitória SC ao jogador e capitão do Casa Pia AC, José Fonte.

Estamos convictos de que este episódio não representa a instituição Vitória SC nem os valores que esta promove no contexto desportivo.

Não podemos deixar de manifestar a nossa total reprovação face a comportamentos que em nada dignificam o futebol e os seus princípios fundamentais.

Reforçamos a importância de que sejam tomadas as devidas medidas por parte das entidades competentes, no sentido de garantir a imperativa responsabilização e de prevenir a repetição de condutas desta natureza. O futebol deve pautar-se pelo respeito, pela ética e pelo espírito desportivo, princípios que devem ser intransigentemente protegidos.

Apesar da gravidade dos acontecimentos, é de enaltecer a demonstração de união e compromisso evidenciada pelo grupo de jogadores, equipa técnica e staff, que continuam a representar com dignidade os valores e a identidade do Casa Pia AC.