«Não acho que será, em nada, mais fácil do que qualquer um dos outros jogos, até pelo contrário, pela identificação que tenho com o Luís Freire e vice-versa. Nós conhecemos muito bem as ideias um do outro e vamos tentar enganá-los em pormenores, mas os embates foram sempre muito equilibrados e acho que agora vai ser novamente.»

A frase foi de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Rio Ave.

E a verdade, diga-se, é que o que se passou em campo não andou muito longe disso.

Mas primeiro, o resultado: Casa Pia e Rio Ave empataram esta tarde a uma bola, num jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Marcaram primeiro os gansos, empatou na segunda parte o emblema dos Arcos.

Ora, lisboetas ou vilacondenses, quem fez a viagem – maior ou menor – para Rio Maior este sábado não se deve ter arrependido. A partida nem sempre foi bem jogada, mas entretida, isso sim, foi sempre.

Pablo Roberto desequilibrou

A primeira parte, diga-se, foi de equilíbrio absoluto. A duas equipas encaixaram bem nos respetivos 3x4x3, sem as tais surpresas mencionadas por Filipe Martins, e a bola andou lá e cá, numa baliza e noutra.

A única coisa que desequilibrou foi um momento de inspiração de Pablo Roberto logo ao minuto 13, com um belo golo que pôs o conjunto da casa a vencer.

O génio de Joca

Ora, se Pablo Roberto teve um momento de inspiração, Joca teve um momento de génio. O Rio Ave entrou melhor na etapa complementar, e tinha de entrar, pois estava em desvantagem. Boateng ameaçou logo a abrir, Joca passou das palavras aos atos.

Aos 52 minutos, o jogador da formação de Luís Freire apanhou a bola a pingar a meio do meio-campo. Viu Ricardo Batista ligeiramente adiantado, não pediu licença e rematou para o golo da tarde. Tudo empatado novamente.

Esse golo veio pôr alguma justiça no marcador, mas a partir daí, diga-se, foi o Casa Pia que mais fez por merecer a vitória. As oportunidades foram-se sucedendo e os gansos não ficaram longe de conseguirem colocar-se em vantagem novamente.

Magrão foi chegando para as encomendas, e quando não havia o guarda-redes do Rio Ave, o desacerto e alguma falta de critério dos elementos do Casa Pia também não ajudaram.

Feitas as contas, os pormenores não chegaram: entre Filipe Martins e Luís Freire, ninguém enganou ninguém. Um ponto para cada lado.