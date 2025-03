O Casa Pia regressou este sábado às vitórias com uma reviravolta diante do Rio Ave (2-1), em Rio Maior, num jogo entretido que ficou marcado pela estreia histórica de Catarina Campos, a primeira mulher a apitar um jogo da Liga. Uma estreia que até estava a ser tranquila, mas que acabou por descambar nos instantes finais, com a árbitra de 39 anos a assinalar um penálti, a expulsar João Pereira e a distribuir amarelos para controlar o jogo.

Mas vamos por partes. Antes dos momentos agitados na ponta final do jogo, assistimos a um bom jogo de futebol, com duas equipas muito bem preparadas, a derramar qualidade sobre o relvado.

Confira o FILME DO JOGO

João Pereira e Petit tiveram quase três semanas limpas para afinar as respetivas equipas e o resultado foi um jogo muito bem disputado, com duas equipas bem sólidas, com pressupostos bem evidentes a procurarem impor-se sobre o relvado.

Neste capítulo, entrou melhor o Rio Ave, com a equipa de Petit a apresentar-se com um futebol arrojado que, nos primeiros instantes, surpreendeu a equipa da casa, que teve de reagrupar-se mais atrás para suster o ímpeto dos vilacondenses.

A jogar ao primeiro toque, com um futebol rápido e contundente, o Rio Ave empurrou os gansos para a defesa da sua área, com um meio-campo forte, com Martim Neto, João Graça e João Novais a trocarem bem a bola, para depois atacarem a profundidade, face às constantes movimentações de André Luiz, Olinho e Tiago Morais na linha da frente.

O Casa Pia demorou mais a entrar no jogo e foi no momento em que parecia estar a conseguir equilibrar a contenda que o Rio Ave chegou ao golo, numa arrancada impressionante de André Luiz sobre a direita. O avançado brasileiro deixou Tchamba nas costas, ganhou a linha de fundo e, depois, cruzou atrasado para a finalização fácil de Tiago Morais.

O Casa Pia reagiu de pronto, aumentando a velocidade do seu futebol e alargando ainda mais o jogo, agora com Larrazabal e Leonardo Lelo bem colados às linhas, sobretudo o lateral esquerdo, para onde os casapianos inclinavam mais o seu jogo. Depois de uma investida, seguiu-se uma segunda e foi à terceira que Leonardo Lelo conseguiu destacar-se e cruzar para o primeiro poste onde surgiu o experiente Cassiano a desviar com um toque subtil para as redes de Miszta.

Estava feito o empate e o jogo estava, agora, mais animado do que nunca, com o Casa Pia a crescer a olhos vistos e a procurar tirar proveito do evidente ascendente em campo, mas a verdade é que o Rio Ave continuava a ser uma equipa muito bem organizada, a jogar simples e a ocupar muito bem os espaços. Até ao intervalo, mais uma oportunidade evidente para cada lado. Larrazabal, a crescer no jogo, atirou ao poste, enquanto André Luiz viu um remate ser desviado por Tchamba para as malhas laterais.

O Casa Pia terminou a primeira parte por cima do jogo e procurou transportar esse élan para a segunda parte, regressando ao jogo com uma elevada posse de bola e novamente a alargar o seu jogo para as alas, mas foi num lance de bola parada que acabou por virar o jogo. Na sequência de um pontapé de canto de Lelo, Tchamba subiu às alturas e cabeceou para a reviravolta.

Seguiram-se as danças dos bancos, numa altura em que a equipa de João Pereira procurava controlar o jogo longe da sua área, mas o Rio Ave teve uma oportunidade soberana para empatar o jogo, já perto do final, na sequência de uma falta de Kluivert sobre André Luiz. Catarina Campos não teve dúvidas e apontou para a marca dos onze metros, mas Tiago Morais, autor do primeiro golo, acertou em cheio no poste.

Logo a seguir, Catarina Campos, até aqui muito discreta, como se exige a um árbitro, chamou a sai os holofotes, começando por expulsão João Pereira, aparentemente por protestos ainda relacionados com o penálti, depois com uma mão cheia de cartões amarelos para segurar os quentes últimos instantes do jogo.

Figura: Leonardo Lelo

Um lateral que se transfigura em extremo cada vez que passa a linha do meio-campo. Dividiu as tarefas defensivas com Tchamba, mas foi no ataque que deu mais nas vistas, surgindo muitas vezes nas costas de Vrousai, como aconteceu no lance do primeiro golo, em que fez a assistência para Cassiano. Voltou a destacar-se no lance do segundo golo ao marcar o pontapé de canto que permitiu a Tchamba assinar a reviravolta.

Momento do jogo: penálti polémico bateu no poste

Minuto 86. O Casa Pia estava em vantagem e os minutos corriam céleres para o final, quando Catarina Campos detetou uma falta de Kluivert sobre André Luz. A juíza de 39 anos não teve dúvidas e apontou para a marca dos onze metros, mas Tiago Morais, na conversão do penálti, acertou em cheio no poste. A possibilidade do Rio Ave regressar a casa com um ponto esfumava-se aqui.

Positivo: Catarina Campos, com personalidade

Um dia histórico para o futebol português com Catarina Campos, acompanhada pelas auxiliares Andreia Sousa e Vanessa Gomes, a liderar a primeira equipa de arbitragem feminina no principal escalão do futebol português. Uma arbitragem autoritária, mas discreta da juíza de 39 anos, pelo menos, nos primeiros 80 minutos. Os últimos dez minutos acabaram por ser mais complicados, com a marcação de um penálti e a expulsão de um treinador, mas Catarina campos manteve-se sempre serena e muito confiante em todas as decisões que tomou.