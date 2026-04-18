Os pontos estão cada vez mais caros e, se existe uma luta acesa pela conquista da Liga, a corrida pela permanência não foge à regra. Álvaro Pacheco e Petit tinham alertado, nas respetivas antevisões, para a importância de manter o foco para as partidas que faltam jogar até ao término do campeonato, contudo a impressão transmitida pelas equipas - pelo menos nos primeiros minutos - é que era mais importante não sofrer golo do que levar uma machadada pontual - ou melhor dizendo, perder.

RECORDE A HISTÓRIA DO JOGO.

O Santa Clara entrou com vontade em controlar as incidências da partida. A privilegiar a saída curta pelos centrais, a equipa de Petit estava a ser capaz de encontrar o espaço entrelinhas e fazer chegar o esférico ao médio solto - por norma Serginho ou Pedro Ferreira - que imediatamente procurava a profundidade oferecida por Vinicius.

O Casa Pia, com uma linha de três centrais, não arriscava na saída curta e o menor número de médios no miolo do terreno não permitiu à formação de Álvaro Pacheco controlar os tempos da partida. Todavia, aos 36 minutos veio um balão de oxigénio para a equipa da casa que, até então, não era capaz de se aproximar da baliza. Rafael Brito fez um passe milimétrico e encontrou Larrazabal que - como é costume do ala - invadiu a área adversária. Não fosse a grande defesa de Gabriel Batista e os Gansos estariam na frente do marcador.

Por outro lado, e apesar das aproximações, os açorianos só por uma vez obrigaram Patrick Sequeira a ir ao relvado com perigo. Vinicius rematou, mas o guardião casapiano defendeu com relativa facilidade nuns primeiros 45 minutos com poucas oportunidades de golo, mas bastantes duelos físicos.

A equipa da casa aumentou os índices ofensivos e Larrazabal, aos 45+1 minutos, obrigou Gabriel Batista a uma nova grande defesa, contudo não foi suficiente para desfazer o nulo. O ala espanhol era quem mais tentava chegar ao golo, mas faltava-lhe a pontaria necessária.

Ao intervalo, os técnicos não realizaram qualquer alteração nos onzes iniciais. É certo que a posse não significa que se está mais perto do golo e o Casa Pia foi o reflexo disso. Os Gansos voltaram a entrar com pouca bola, mas incisivos no processo defensivo e na transição para o ataque. Aos 50 minutos, Pedro Rosas enviou a bola à barra com estrondo e a formação da casa voltou a estar muito próximo do primeiro golo da partida.

Serginho como maestro e Vinicius no papel de desequilibrador, o Santa Clara mantinha a posse de bola, mas mostrava-se incapaz de derrubar a muralha defensiva construída por Álvaro Pacheco, que a cada minuto que passava criava perigo junto da baliza de Gabriel Batista.

Com o passar do tempo, a ansiedade de somar os três pontos aumentava e, por consequência, o jogo partiu-se. Somaram-se oportunidades de golo para os dois conjuntos, mas a pouca frieza no último terço impedia a concretização das jogadas.

No fim… continuou tudo igual. Ninguém venceu e a luta pela manutenção segue nas aspirações dos dois conjuntos. Na verdade, houve mais medo de perder do que vontade de ganhar e olhar para as balizas a dez minutos do fim não chega. Segue-se a próxima jornada, assim como a vontade de lutar por vitórias, numa altura que valem muito mais do que três pontos.

Com este resultado, o Casa Pia permanece no 16.º lugar, com 26 pontos. O Santa Clara, por sua vez, é 13.º classificado, com 29 pontos.

MOMENTO: Intervenção de Gabriel Silva

Defesa de Gabriel Batista aos 36 minutos. O guarda-redes brasileiro fez uma enormíssima mancha face ao remate de Larrazabal que impediu o Casa Pia de ir a vencer no tempo de descanso.

A FIGURA: Larrazabal

O ala direito dos Gansos somou as melhores oportunidades do conjunto de Álvaro Pacheco e, com dois belos remates (36m e 45+1m), evidenciou-se como o jogador mais esclarecido do Casa Pia.

NEGATIVO: Gonçalo Paciência

O avançado português não foi capaz de ganhar duelos físicos e nunca esteve muito presente na manobra ofensiva da turma de Petit. Depois das boas entradas frente ao Benfica e Sporting, respetivamente, esperava-se que o ex-FC Porto se mostrasse em outro plano, mas foi bem vigiado pela defesa adversária.