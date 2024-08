Este sábado, no embate entre treinadores campeões na época passada, João Pereira com o Alverca, na Liga 3, e Vasco Matos com o Santa Clara, na II Liga, a equipa açoriana foi melhor no segundo tempo e voa para os Açores com mais três pontos, num jogo em que as duas equipas entraram receosas e sem faro de golo.

Em Rio Maior, a jogar em «casa», mas longe de casa, o Casa Pia foi a primeira equipa a encontrar a direção da baliza, mas tal só aconteceu já para lá dos 30 minutos. Larrazabal assume a marcação de um livre frontal, longe das redes de Gabriel Batista, mas remata forte e o esférico esbarra com força na trave. Na recarga, aparece José Fonte e cabeceia, mas o guardião dos açorianos estava atento e evitou o 1-0.

Com ventos fortes a visitarem o encontro, o Casa Pia voltou a ter uma oportunidade poucos minutos mais tarde, desta vez através dos pés de Leonardo Lelo. De livre, o português rematou rasteiro, mas Gabriel Batista voltou a brilhar.

O FILME DO JOGO

A primeira parte ficou marcada por um jogo denso, com muita pressão no portador da bola, mas sem criatividade de ambas as equipas. Por um lado, o Santa Clara não conseguia sair eficazmente para o ataque, com muitos passes falhados, bolas aéreas e sem remates à baliza no primeiro tempo. Por outro, o Casa Pia foi tentando encontrar as redes de Gabriel Batista, mas a bola apenas criou perigo na sequência de bolas paradas.

Ricardo Baixinho apitou para intervalo e as equipas foram descansar, com o Casa Pia a somar 225 minutos sem qualquer golo neste início de campeonato.

Na segunda parte as oportunidades começaram a aparecer. O Santa Clara teve o primeiro remate enquadrado aos 50 minutos e chegou mesmo ao golo aos 57. O eixo defensivo do Casa Pia a dormir e Vinícius aproveitou o espaço para levar a bola para a entrada da área. Ali, numa espécie de situação a fazer lembrar Oliver e Benji, Gabriel Silva e Vinícius dividem o remate, mas o golo acaba por ser do primeiro. O guarda-redes do Casa Pia ainda defendeu, apesar de não alterar a trajetória da bola.

Nos minutos seguintes, ambas as equipas foram tentando marcar - o Casa Pia à procura do empate e o Santa Clara da respetiva segurança. Mas o relógio não parou e o tempo foi contando, para alguns mais rápido que outros.

O jogo não poderia correr pior e Larrazabal, um dos jogadores que mais tinha tentado procurar o golo até ao momento, acabou por receber dois cartões amarelos em quatro minutos e foi expulso já perto dos 90.

Sete minutos de compensação e o Santa Clara ainda consegue aumentar a vantagem. Ricardinho, recém entrado, consegue colocar a bola no fundo das redes com um toque habilidoso. José Fonte e Sequeira ainda tentaram defender, mas acabaram por ajudar a colocar o esférico dentro da baliza.

O Santa Clara volta aos Açores com mais três pontos na bagagem, depois de ter sido a melhor equipa na segunda parte. O Casa Pia mantém-se com zero pontos, seis golos sofridos e zero marcados em 260 minutos de jogo no final da terceira jornada da Liga.