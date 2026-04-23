Frente ao Casa Pia, o Sporting de Braga fez do quarto um lugar ainda mais seguro.

No jogo que estava em atraso, os minhotos deram ainda mais avanço na casa que ocupam na Liga.

E para isso bastou uma paulada. Ou melhor, uma cabeçada. Pau Víctor, a caminho do intervalo… abriu o caminho para a vitória que coloca a equipa treinada por Carlos Vicens sólida no quarto lugar, agora com oito pontos de vantagem sobre o Famalicão.

Ficam 12 pontos por disputar e a certeza de uma maior tranquilidade para os bracarenses. Não determinante, mas muito, muito importante – até para gerir melhor o plantel – quando vêm aí duas semanas com a decisão ante o Friburgo. Por um lugar na final da Liga Europa.

Bem longe de ter sido um jogo espetacular e com futebol atrativo, foi controlado pelo Sp. Braga. Com menor dificuldade na primeira parte, com um pouco mais na segunda. E resolvido num lance de bola parada.

Mas o triunfo, que na globalidade até se ajusta, custa ao Casa Pia a aflição de entrar nas últimas quatro jornadas a precisar de pontos para subir casas. Para resistir na residência de elite do futebol português. Apesar da mão cheia de pontos de vantagem para o Tondela no lugar de play-off, ter três rivais diretos logo acima ainda dá esperança de subir degraus para a salvação direta.

Para se perceber o quão controlado foi o jogo pelos minhotos na primeira parte, os quase 80 por cento de posse de bola contam, não tudo, mas muito de quem agarrou o embate desde cedo. E de quem se colocou em vantagem ao minuto 37, na sequência de um canto de Horta que Pau Víctor concluiu de cabeça após assistência de Tiknaz… de cabeça. Ficou a ideia de que Patrick Sequeira podia ter feito um pouco melhor. Mas a bola entrou, num dos poucos lances claros juntos das balizas. Antes do intervalo, mais só houve a registar um remate enquadrado de Tiknaz ainda com 0-0. E um lance de Clau Mendes em cima do descanso a cheirar o 1-1.

E, numa noite que foi de regresso de Zalazar e do reencontro de Leonardo Lelo com o antigo clube (ambos foram lançados na segunda parte), a história do jogo e do resultado fica, além do golo de Pau Víctor, ligada a um enorme momento de Lukas Hornicek.

Uma luva de ouro, senhores: “Ouronicek”! Aquele remate de Gaizka Larrazabal, ao minuto 70, foi um verdadeiro pontapé na maior monotonia da segunda parte. Se não viu, veja e reveja que vale a pena.

Era um golaço, mas foi uma grande defesa. Animou o Casa Pia, mas mostrou um Sp. Braga (que ainda marcou por Fran Navarro mas não contou por fora de jogo) capaz de lidar com a resposta final dos gansos pelo empate. E confirmaria um triunfo que dita a primeira derrota caseira do Casa Pia em 2026, depois de oito jogos seguidos (duas vitórias – uma delas com o FC Porto - e seis empates, um deles com o Benfica) a pontuar em Rio Maior. Os minhotos voltam às vitórias após o empate com o Famalicão e ganham gás para a visita aos Açores antes da receção aos alemães.

FIGURA: Pau Víctor

Decisivo com o único golo do jogo, que vale os três pontos ao Sporting de Braga em Rio Maior.

MOMENTO: a defesa de Hornicek

O Casa Pia procurava esboçar uma reação pelo empate e, após um canto, ao minuto 70, Larrazabal rematou de pé esquerdo para uma enorme defesa de Hornicek. Candidata a uma das melhores da época na Liga.