A FIGURA: Rodrigo Zalazar

Lançado por Artur Jorge em cima da hora de jogo, o médio ex-Schalke teve um jogo de alto nível nos capítulos onde é realmente diferenciado. Primeiro, assistiu Banza, com um cruzamento num livre lateral. Depois, com uma «banana» na bola, ultrapassou a barreira casapiana e fixou o 3-1. Uma ótima resposta às críticas após a última jornada!

O MOMENTO: Moutinho marca uma década depois, 51m

Talvez o golo mais caricato da carreira do médio internacional português, mas serviu de abre-latas. Apesar da baixa estatura, Moutinho marcou com um cabeceamento de fora da área, onde Ricardo Batista fica mal na fotografia, embora tenha sido iludido pelo posicionamento de Niakaté.

OUTROS DESTAQUES

João Moutinho

Além do golo, algo fortuito, assumiu-se no meio-campo. O internacional português parece ser o único médio com lugar garantido no onze bracarense e voltou a mostrar porquê. Muito disciplinado com bola, a ditar o ritmo do jogo e sempre no sítio certo.

Bruma

A defesa do Casa Pia esteve muito organizada e permitiu poucos espaços aos minhotos. Ainda assim, o extremo português foi dos poucos que conseguiu desequilibrar, recorrendo ao drible. Ainda acertou uma bola no ferro.

Banza

Chegou aos 14 golos na Liga e protagonizou um bom jogo, no cômputo geral. Sobretudo na segunda parte, esteve muito irrequieto no ataque. Abel Ruiz terá de estar a um alto nível para o Sp. Braga não sentir a falta de Banza, que está prestes a rumar ao CAN.

Clayton e Felippe Cardoso

A dupla atacante do Casa Pia é forte fisicamente e deu muito trabalho aos defesas minhotos. Felippe Cardoso teve duas boas oportunidades na primeira parte, enquanto Clayton evidenciou-se na segunda, ao sofrer e marcar o penálti.