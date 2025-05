Não são as melhores notícias para o Benfica, mas são as mais apetitosas que o FC Porto poderia receber!

Mais de dois meses depois, o Sporting Braga voltou a sentir o sabor de uma derrota. E que sabor amargo foi este! Este sábado, a equipa de Carlos Carvalhal perdeu no terreno do Casa Pia, POR 2-1, numa partida em que jogou, dominou, mas não ganhou.

Poucos momentos depois do apito final no dérbi lisboeta, que não decidiu o campeão de 2024/25, o Casa Pia e o Sp. Braga entraram em ação em Rio Maior. Os Gansos numa luta pelo sétimo lugar e os minhotos com um olho no pódio.

A partir do momento em que Luís Godinho apitou e a bola começou a rolar, os minhotos tomaram contas das operações. Circulação de bola, pressão alta, reação à perda e incursões pelas alas foram colocando o Casa Pia junto às cordas.

Roger ligado à ficha

De regresso ao onze, Roger esteve ligado à ficha, mas não foi o único dos bracarenses: Fran Navarro, Ricardo Horta e Rodrigo Zalazar fizeram de tudo para marcar. E lá conseguiram, é verdade.

Depois de algumas oportunidades para abrir o marcador, de Roger Fernandes e de Ricardo Horta, foi a vez de Zalazar tentar a sorte, após uma jogada deste trio de ataque. O jovem Roger cruzou para o segundo poste, o capitão recebeu, viu Zalazar livre e serviu. O uruguaio respondeu com um remate forte para o fundo das redes. 1-0, tudo certo!

No entanto, há ditados imperiais no futebol: quem não marca… sofre! E o Casa Pia foi aguentando a investida minhota, mas quando teve oportunidade conseguiu empatar já em tempo extra. E é verdade que só teve uma na primeira parte, pelo menos com o mínimo de critério, mas sorriu dessa vez. Livolant, que até ao momento estava a ser o mais esforçado, cruzou para uma incrível cabeçada de Benaissa.

Carlos Carvalhal e João Pereira optaram por manter as estruturas para os segundos 45 minutos. E os problemas da primeira parte continuaram: Roger Fernandes a dar dores de cabeça à equipa do Casa Pia e estes com dificuldade em sair.

Mas tal como na primeira parte, o Sp. Braga continuou a pecar na finalização. As oportunidades foram várias? Foram! A bola entrou? Não.

Livolant, o herói em Rio Maior

E o Casa Pia, tal como na primeira parte, voltou a aproveitar o pouco que teve. Jogada a poucos toques, com Cassiano isolou Livolant e o avançado francês não perdoou, fuzilando as redes de Hornicek aos 80 minutos.

Com este resultado, o Sp. Braga mantém-se em quarto lugar, com os mesmos 65 pontos que o FC Porto (joga amanhã com o Boavista). O Casa Pia está em sétimo, com 45.

De referir que os minhotos não perdiam desde 2 de março, na altura frente ao Rio Ave (2-1). Por outro lado, o Casa Pia não vencia desde 29 de março, também contra o Rio Ave (2-1).

Atenção ao Benfica, que visita o reduto do Sporting Braga no próximo sábado, num jogo em que ambas as equipas, apesar de objetivos diferentes (um terceiro lugar ou um título de campeão) vão querer vencer.