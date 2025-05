A figura: Livolant, o herói do Casa Pia

Um golo e uma assistência. O protagonista da vitória do Casa Pia. Esforçado ao longo do encontro, o avançado francês brilhou no primeiro golo, com um excelente passe para Benaissa, e colocou um prego no caixão dos minhotos a 10 minutos do fim.

O momento: Livolant não vacila e garante os três pontos

Minuto 80 - Reposição de bola do Casa Pia, Cassiano desce vários metros, recebe no meio campo e liberta Livolant nas costas da defesa do Sp. Braga. Sem qualquer receio, o herói do encontro conduziu rapidamente e fuzilou a baliza de Hornicek.

Outros destaques

Roger Fernandes

Não marcou, mas esteve na jogada do golo. Foi claramente um dos mais inconformados na partida. Ao longo dos 90 minutos foi tentando criar perigo, mas a bola não quis entrar. Voltou aos titulares de Carlos Carvalhal e mostrou que deve continuar a ser.

Rodrigo Zalazar

Abriu o marcador e colocou o Sp. Braga confortável (até ao empate). Ao lado de Roger, foi um dos que mais procurou a baliza.

Fahem Benaissa

Autor do primeiro golo, o lateral francês foi uma peça-chave no regresso às vitórias do Casa Pia. Com uma enorme cabeçada, empatou a partida nos últimos minutos da primeira parte. Durante a partida enfrentou Roger e apesar do complicado papel, conseguiu evitar alguns perigos (outros não).