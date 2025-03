Uma entrada forte, dois golos em meia-hora e um sofrimento desnecessário dos leões no início da segunda parte, devido a problemas já identificados por Rui Borges há muitas conferências atrás.

Após a equipa voltar a deixar o adversário sonhar, no auxílio apareceu o bombeiro do costume (Gyökeres), para um fogo que apenas foi apagado dentro dos últimos minutos e através da marca dos onze metros. Para os livros fica mais uma oferta de Esgaio e três pontos que permitem ao Sporting respirar fundo na liderança isolada (e à condição) da Liga.

Rio Maior foi um palco fresquinho (e de que maneira) para um jogo que desde cedo começou bem quente. Nas bancadas, os adeptos responderam à importância do momento para cada uma das equipas e os leões entraram mais dominantes.

Hjulmand foi a principal novidade nas escolhas iniciais de Rui Borges e juntou-se assim a Debast no meio-campo. Ora, não de pé quente, mas sim de cabeça quente está Gonçalo Inácio e voltou a brilhar nas alturas.

Depois de ter faturado frente ao Estoril, com uma bela execução, o internacional português recebeu um cruzamento teleguiado de Quenda e dentro da área voltou a finalizar com sucesso.

A primeira explosão de alegria em Rio Maior pertenceu aos adeptos do Sporting, que viram a equipa começar a tomar conta do jogo com maior afirmação.

A partir daqui as oportunidades claras de golo pertenceram aos leões, que à passagem da meia-hora de jogo ampliaram a vantagem no marcador. Um momento «vintage» Gyökeres resultou no 26.º golo do sueco para a Liga. Lançado na profundidade, acabou por ir para cima de José Fonte, fletiu para dentro e atirou completamente fora do alcance de Patrick Sequeira.

Ora, a verdade é que o Casa Pia não conseguia criar perigo junto da baliza de Rui Silva e chegou ao intervalo com uma desvantagem de apenas um golo. Larrazabal já tinha mostrado qualidade do lado direito e voltou a fazer estragos, descobrindo Miguel Sousa no coração da área.

Com a pressão de Esgaio, acabou mesmo por ser o lateral português a introduzir a bola na própria baliza. Este lance acabou por fechar uma primeira parte de domínio leonino e uma vantagem mínima no regresso aos balneários.

Ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, o Casa Pia voltou para o relvado com maior ascendente e qualidade para tentar ferir o adversário.

Entre os postes, Rui Silva voltou a mostrar-se em belo plano, saiu a soco e com segurança em alguns pontapés de canto e por duas vezes evitou o golo à formação da casa, primeiro após remate de José Fonte e depois numa tentativa de meia distância por parte de Rafael Brito.

Ainda assim, Rui Borges mexeu na equipa a meio do segundo tempo, promoveu o regresso à competição de Morita, quase um mês depois e viu a equipa corresponder com o terceiro golo, de grande penalidade.

Tchamba cometeu falta sobre Trincão dentro da área, o VAR chamou Hélder Malheiro para ir rever as imagens ao monitor e o árbitro apontou para a marca dos onze metros. Daí, Gyökeres voltou a mostrar-se letal e atirou para o fundo da baliza, chegando assim ao «bis» no encontro.

A partir daqui o rumo do encontro mudou por completo e o Sporting podia ter chegado a uma vantagem mais gorda, não fosse Tchamba (qual bombeiro) tirar o «hat-trick» a Gyökeres no minuto seguinte ao penálti.

Este resultado deixa os leões na liderança do campeonato com os mesmos três pontos de vantagem para o Benfica, que só atualiza o número de jogos no fim do mês, com a visita ao reduto do Gil Vicente.