A figura: Gyökeres, mais um «bis» para a conta

Não existem palavras para descrever a importância do sueco nesta equipa do Sporting. Quando faltam ideias lá atrás, basta uma bola ser lançada na profundidade e é só deixá-lo resolver. À passagem da meia-hora de jogo, o internacional sueco recebeu a bola, foi para cima de José Fonte, fez o que quis e atirou para o fundo da baliza. Já na segunda parte, uma grande penalidade confirmou o 27.º golo do avançado na Liga.

O momento: autogolo de Ricardo Esgaio

A fechar os primeiros 45 minutos, um cruzamento para o interior da área foi tirado à procura da finalização de Miguel Sousa, mas acabou por ser o defesa do Sporting a introduzir a bola na baliza. Um momento de infelicidade de Esgaio que marcou o resto do encontro e alguns assobios vindos das bancadas.

Outros destaques

Geovany Quenda

Drible curto, metros ganhos na passada e uma qualidade técnica acima da média. A idade não é de todo um problema para o jovem avançado leonino, que esteve em destaque no primeiro golo do jogo. Um cruzamento perfeito descobriu a cabeça de Gonçalo Inácio e o compatriota fez o resto.

Gonçalo Inácio

Após ter feito um dos golos do Sporting, na vitória por 3-1 sobre o Estoril na última jornada, o central português voltou a brilhar nas alturas. Um cruzamento sensacional de Quenda resultou em finalização certeira de Inácio, que apareceu de rompante e rematou de cabeça para o 1-0 dos leões.

Gaizka Larrazabal

Claramente o elemento mais importante da formação do Casa Pia durante os primeiros 45 minutos e a espaços na segunda parte. Esteve muito ativo no corredor, ora em combinações com Livolant, ora em cruzamentos perigosos para o interior da área. Foi dele a bola que terminou com um autogolo de Esgaio.