Trincão teve direito a banquete no Jamor, mas a manta verde voltou a esticar demasiado: para tapar de um lado destapou do outro.

Ruben Amorim queixou-se tanto do desacerto ofensivo em Barcelos, que desta vez teve direito a festejar quatro golos (três dos quais do esquerdino). Mas se a equipa leonina vinha de cinco jornadas sem sofrer golos, desta vez encaixou três do Casa Pia, derrubado apenas em inferioridade numérica pelo hat trick de Trincão.

Depois do nulo de Barcelos, desta vez o Sporting só precisou de uma oportunidade para marcar, logo aos 17 segundos. A bola até saiu do Casa Pia, mas Pote, com o roubo de bola e a assistência, serviu Trincão para o golo mais rápido da Liga.

A quantidade de adeptos ainda a entrar no Estádio Nacional era considerável, e muitos perderam também o empate do Casa Pia, ao minuto 7. O árbitro assistente começou por assinalar posição irregular de Rafael Martins, mas o VAR deu como legal a astúcia do avançado a aproveitar a má abordagem de Coates ao toque de cabeça de Diogo Pinto.

Após este início impróprio para os acessos do Jamor surgiu um período mais pausado, com o Sporting a ter mais bola, mas a procurar a melhor forma de contornar um Casa Pia mais equilibrado na sua organização defensiva.

Mas ao revelar alguma tendência para encostar-se demasiado à sua área, a equipa de Filipe Martins deu margem para a definição de jogadores como Marcus Edwards e Trincão. E se o inglês teve detalhes de hesitação dentro do padrão habitual, o português mostrou-se particularmente inspirado, até pela elegância do remate com que bisou, ao minuto 39.

Só que após cinco jornadas sem sofrer golos, a defensiva do Sporting voltou a um registo de instabilidade que parecia afastado, e ainda antes do intervalo sofreu o empate, assinado por Soma.

Não foi preciso esperar muito para medir a insatisfação de Ruben Amorim, que aproveitou o descanso para lançar St. Juste e Gonçalo Inácio nos lugares de Diomande (particularmente perdido) e Matheus Reis. Chermiti cedeu ainda o lugar a Morita, e a subida no terreno teve efeitos imediatos em Pote, que assinou o 3-2 ao minuto 48.

Filipe Martins respondeu com a entrada de Felippe, que teve um «efeito furação» no jogo, já que em oito minutos marcou um golo (o 3-3) e viu dois cartões amarelos que ditaram a sua expulsão.

Em superioridade numérica o Sporting instalou-se (ainda mais) no meio-campo contrário, mas Lucas Paes, que a dada altura até esteve em risco de sair, por lesão, não só negou o golo a Trincão e Edwards, como ainda segurou um desvio de Fernando Varela que podia ter dado autogolo.

Já com Coates a ponta de lança, a prender a atenção dos três centrais do Casa Pia, Trincão aproveitou a distração para completar o «hat trick» e dar a vitória ao Sporting.