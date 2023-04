A figura: Trincão

Primeiro «hat trick» da carreira, o que diz muito sobre a relevância do jogo do Jamor. Se um aspeto a melhorar é a acutilância com que ataca a baliza, desta vez tirou a barriga de misérias, com três golos. Foi, indiscutivelmente, a figura do encontro, e tem aí a base para arrancar para um final de época muito positivo. O talento está lá, falta regularidade.

O momento: minuto 85

Já com Coates na frente, a distrair os centrais do Casa Pia, Trincão aparece solto na área e completa o «hat trick», garantindo o triunfo do Sporting. Em inferioridade numérica, a equipa da casa já não teve capacidade para nova reação.

Outros destaques:

Pote

Começou a destacar-se logo no primeiro minuto, com o roubo de bola e consequente assistência para o tento inaugural de Trincão. Fez a primeira parte no meio-campo, junto a Ugarte, mas a entrada de Morita, ao intervalo, «empurrou-o» para o ataque, e logo após o reatamento marcou o 3-2.

Felippe

Esteve oito minutos em campo, dos 56 aos 64, e nesse período marcou um golo (3-3) e viu dois cartões amarelos.

Diomande, Matheus Reis e Chermiti

Saíram os três ao intervalo, o que deve motivar sempre uma autoavaliação mais aprofundada, particularmente no que diz respeito a Diomande e Chermiti (até porque Matheus tem outro estatuto no plantel). O central ex-Mafra, que tem justificação o investimento com exibições entusiasmantes, mostrou-se particularmente desorientado com a movimentação de ataque do Casa Pia, já que nunca sabia se devia acompanhar Diogo Pinto ou se devia ter em conta as diagonais de Rafael Martins. Chermiti não conseguiu ligar o jogo ofensivo do Sporting, e revelou pouca acutilância nas situações em que conseguiu jogar de frente para a baliza do Casa Pia.