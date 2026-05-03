Uma primeira parte sem história teve numa bola ao poste o lance de maior perigo. O regresso aos balneários veio em forma de nulo no marcador, sendo que o Tondela beneficiou de um vermelho direto e de um penálti para construir a vitória mais importante das últimas jornadas.

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Rio Maior recebeu um dos jogos mais importantes na luta pela manutenção na Liga. Duas equipas com objetivos algo distintos, ainda que apenas estivessem separadas por quatro pontos na tabela classificativa à entrada para o jogo da 32.ª jornada.

Os minutos iniciais foram de algum ascendente beirão e por pouco o Tondela não se colocou em vantagem no marcador. Após um cruzamento de Hugo Félix para o coração da área, João Goulart desviou para o poste da própria baliza. Valeu a atenção do guardião. Certo é que os visitantes tomaram conta do jogo e foram criando, aqui e ali, alguns lances de perigo.

A verdade é que o primeiro tempo não teve grande história para contar, com exceção para o lance de João Goulart. Sinal «mais» para o Tondela em todos os aspetos do jogo, sendo que o Casa Pia foi apostando no ataque pelas alas, com a subida de Larrazabal e Abdu Conté.

O nulo manteve-se até ao intervalo, sem grande surpresa. Ambos os treinadores mantiveram os 22 jogadores que iniciaram o encontro. Ora, as coisas complicaram-se para Álvaro Pacheco aos 55 minutos, quando Cassiano viu o cartão vermelho direto e deixou o Casa Pia reduzido a dez elementos.

Após ser chamado a rever as imagens no monitor, o árbitro optou por expulsar o avançado, que acertou no adversário com o cotovelo. Ficaram assim mais complicadas as contas para os gansos, que pouco depois viram o adversário adiantar-se no marcador.

Chamado a rever as imagens no monitor, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e Bebeto não desperdiçou. Este lance serviu de tampão para as aspirações do Casa Pia, que teve maiores dificuldades para chegar com perigo à baliza de Bernardo Fontes. Nota para uma reta final de encontro repleta de faltas e cartões amarelos, que resultaram em dez minutos de compensação e ainda uma outra expulsão para a equipa da casa.

Livolant viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho, sendo que o Casa Pia não vai poder contar com dois jogadores para a deslocação ao reduto do V. Guimarães. Este resultado permite ao Tondela reduzir para apenas um ponto a distância para os gansos, que estão em lugar de acesso ao play-off de manutenção, e ao Santa Clara assegurar a manutenção na Liga.

A Figura: Bebeto

Entrou em campo aos 66 minutos e precisou apenas de dois para ser decisivo nas contas do jogo. Na conversão de uma grande penalidade, Bebeto não tremeu e atirou para o fundo da baliza de Patrick Sequeira. De resto, o camisola oito entrou numa altura do jogo em que o Tondela estava em superioridade numérica, tendo sido importante para a manobra ofensiva da equipa.

O Momento: Sequeira evita autogolo

Na sequência de um cruzamento de Hugo Félix para o coração da área, João Goulart desviou a bola para a própria baliza e viu-a bater no poste, antes do guardião evitar o 1-0. Este foi o lance de maior perigo nos primeiros 45 minutos para qualquer uma das equipas.

Negativo: Casa Pia com dois expulsos

Com apenas duas jornadas por realizar na Liga, os gansos ficam sem dois titulares indiscutíveis e, acima de tudo, muito importantes na manobra ofensiva do Casa Pia. Recorde-se que a turma de Álvaro Pacheco visita o reduto do V. Guimarães no próximo fim de semana.