Com a naturalidade que a sua natureza o obriga, os Gansos fecharam a Liga de pescoço bem levantado sobre a “linha de água” em Rio Maior. A da manutenção, claro está, que um Torreense folião fez por ameaçar enquanto pôde no play-off. Depois do sonho do Jamor, os do Oeste viram a elite do futebol português desvanecer no seu radar. Foi carga a mais.

Ainda assim, quiçá embalado pela euforia pela conquista da Taça de Portugal, o Torreense entrou com tudo na segunda “final” que disputou em quatro dias, esta a valer uma vaga na próxima edição da Liga. Mesmo que um lugar na Europa já ninguém lhe tire. O futebol tem destas coisas.

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Nos primeiros 11 minutos, Drammeh teve duas perdidas importantes, mas saiu do pé esquerdo do lateral Javi Vásquez, aos 6 minutos, o momento de maior perigo dos forasteiros, quando tentou surpreender Patrick Sequeira com um remate do meio-campo. Atento, o guarda-redes costa-riquenho voou para uma defesa daquelas que os fotógrafos tanto gostam.

Só que o gás do Torreense esvaziou-se rapidamente e o Casa Pia aproveitou para carregar em busca do golo.

Foi uma espécie de corrida pelo Livramento, que o homónimo Dailon, no ataque dos Gansos, não foi capaz de materializar. O internacional cabo-verdiano dispôs de quatro (!) ocasiões flagrantes, a melhor das quais aos 18 minutos, quando acertou na barra da baliza do Torreense depois de um túnel delicioso a Léo Azevedo.

O Casa Pia tanto tentou que lá conseguiu marcar, mas por Gaizka Larrazabal, que ao contrário de Livramento não perdoou na cara de Lucas Paes (38m). Afinal, o basco foi o artilheiro da equipa esta temporada, mesmo atuando como ala direito. A frieza onde poucos a procuram.

O momento podia ter quebrado uma equipa nos limites, físicos e mentais, mas este Torreense não verga. A segunda parte foi uma espécie de ensaio sobre a resistência, com os de Torres Vedras a irem aos limites em busca do empate.

Não surpreendeu que a lucidez não tivesse abundado, mas o coração esteve todo lá. Stopira, sempre ele, Alejandro Alfaro e Dany Jean iam batendo contra o muro erguido pela defesa do Casa Pia, que nunca ruiu.

Até que Ofori subiu à área contrária para fazer o 2-0 e, assim, resolver de vez a questão da manutenção do Casa Pia, que pôde finalmente libertar um suspiro de alívio. Pela época, pelo play-off, pelo jogo. Pela bola na barra atirada por Dany Jean no último lance, após uma falha incrível de Sequeira. Foi por tudo. E que bem lhe terá sabido.

FIGURA: Lawrence Ofori (Casa Pia)

Grande jogo médio do Casa Pia, que iniciou a jogada que resultou no 1-0 de Larrazabal e fez ele próprio o golo que fechou o play-off. Foi a estreia a marcar do médio ganês pelos Gansos. Não poderia ter pedido um momento melhor para o fazer.

MOMENTO: Ofori desfaz as dúvidas (78m)

O Casa Pia marcou a fechar a primeira parte, mas isso não abalou o espírito do Torreense, que entrou com tudo no segundo tempo e obrigou os Gansos a cerrar fileiras para segurarem a vantagem. A indefinição em torno do desfecho do play-off ficou desfeita aos 78 minutos com o golo de Ofori. Foi aí que o Casa Pia percebeu que o objetivo já não lhe iria fugir.

POSITIVO: um final com simbolismo para José Fonte

Aos 42 anos, José Fonte colocou um ponto final na carreira na noite em que o Casa Pia assegurou a manutenção na Liga. O internacional português nem jogou nos Gansos, mas terá sido uma fonte de energia para os companheiros, desejosos de lhe proporcionar o melhor adeus possível. Vemo-nos por aí, Fonte. Foi um prazer.