A FIGURA: Pablo Roberto

O jovem brasileiro chegou ao Casa Pia no verão, vindo do modesto Vila Nova, mas já agarrou a titularidade. E, a jogar assim, não a vai largar. Pablo tem sido destaque neste começo de temporada e esta tarde mostrou vários toques habilidosos, bom último passe e ainda desequilibrou na condução. Num jogo sem muitas ocasiões de golo, o brasileiro foi do melhor que se viu.

O MOMENTO: se aquela bola entra…, 86m

Já tinha sido herói na última jornada e poderia tê-lo sido de novo. Felippe Cardoso entrou perto da hora de jogo, mas foi já na reta final que se destacou, com um remate de fora da área que surpreendeu Bruno Varela e foi ao poste.

OUTROS DESTAQUES

Vasco Fernandes

O Casa Pia esteve muito compacto, organizado e concentrado na manobra defensiva (longe de estacionar um autocarro) e os centrais estiveram imperiais nesse capítulo. O capitão foi o líder da defesa.

João Mendes

Funcionou como o maestro do miolo vitoriano. O ex- Desp. Chaves voltou a mostrar a qualidade de passe que lhe é reconhecida e tentou liderar o jogo ofensivo da equipa.

Safira

Entrou para o lugar de André Silva e Turra terá ficado satisfeito com o que viu. Arrancou várias faltas (e até um amarelo) aos adversários, investindo em progressões com bola e apostando no drible.