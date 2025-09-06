O Casa Pia, da I Liga, venceu este sábado o 1.º Dezembro, da Liga 3, por 2-0, num jogo-treino realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa, durante a pausa para compromissos das seleções nacionais.

O extremo Tiago Morais e o médio Miguel Sousa apontaram os golos dos «gansos», que não contaram com Patrick Sequeira (Costa Rica), Iyad Mohamed (Comores), Renato Nhaga (Guiné-Bissau) e Dailon Livramento (Cabo Verde), nas seleções, e ainda os lesionados Ricardo Batista, Yassin Oukili, Kelian Nsona e Clau Mendes.

A equipa lisboeta prepara a visita ao Arouca, da quinta ronda, agendada para 14 de setembro, numa altura em que é 13.º, com três pontos, ao passo que o 1.º Dezembro é um dos líderes da Série B da Liga 3, com sete pontos em três jogos.