Casa Pia e Vitória empataram este sábado 1-1, em Rio Maior, num jogo intenso que, até ao último suspiro, podia ter caído para qualquer um dos lados. Os gansos somaram o quarto jogo consecutivo a pontuar, antes de irem a Alvalade, enquanto os minhotos, depois do desaire diante do FC Porto, voltam a perder pontos na Liga.

Num final de tarde com muito calor em Rio Maior, assistimos a um jogo com uma intensidade interessante, entre duas equipas apostadas em regressar às vitórias. O Casa Pia, depois de um arranque tremido, com três derrotas, vinha num ciclo muito positivo, com sete pontos acumulados nas últimas três rondas, com duas vitórias e um empate em Barcelos. O Vitória, por seu lado, depois de ter andando pelos lugares cimeiros da classificação, vinha de uma derrota categórica, em casa, diante do FC Porto (0-3).

O jogo até começou equilibrado, mas rapidamente o Vitória, mais uma vez com o apoio de muitos adeptos nas bancadas, foi crescendo no jogo, com mais posse de bola e uma boa circulação, a obrigar o Casa Pia a correr muito para fechar todas as brechas da sua área. A verdade é que, apesar do evidente ascendente, os minhotos sentiam tremendas dificuldades em encontrar espaços para visar a baliza de Sequeira.

O Casa Pia também sentia dificuldades em sair a jogar, mas ia criando perigo em lances de bola parada, como se viu aos 25, minutos, na sequência de um canto, em que a bola ficou ali a saltitar, Borevkovic não conseguiu aliviar e Ruben Kluivert, filho do antigo avançado neerlandês, em estreia da Liga esteve perto de marcar. O jovem central acabaria por ser protagonista neste jogo, na sequência de mais um canto, em que, ao tentar marcar de cabeça, foi atingido, de forma imprudente, pela bota de Alberto Baio. Penálti incontornável, confirmado pelo VAR e convertido por Cassiano, com um remate colocado, sem hipóteses para Bruno Varela.

O Vitória acelerou ainda mais o jogo até ao intervalo, com um jogo mais direto, mas Rui Borges regressou aos balneários nada satisfeito.

A verdade é que o Vitória, mesmo sem alterações na equipa, regressou transfigurado para o segundo tempo e o Casa Pia passou por um mau bocado, sem mãos e pernas para travar o ímpeto dos vitorianos, determinados em anular a vantagem da equipa da casa. Os minhotos carregaram por todos os lados, mas o empate chegou também de bola parada. Livre de Tiago Silva sobre a direita, a colocar a bola no coração da área, Zolotic desvia e é João Goulart que marca na própria baliza.

O Vitória tentou seguir na mesma onda, com uma forte intensidade e, Nélson Oliveira, lançado por Kaio César, teve a reviravolta nos pés, mas permitiu a defesa de Sequeira. O Casa Pia demorou a reagir à entrada forte do adversário, mas, aos poucos, começou a explorar o adiantamento da equipa de Rui Borges e podia mesmo ter recuperado a vantagem, num lance que Kraev cruza da direita e Cassiano, com tudo para marcar, permitiu a defesa de Bruno Varela.

O Vitória acabou por acusar a entrada forte e foi perdendo gás, com o jogo a ganhar novo equilíbrio. Até ao final ainda houve oportunidades nas duas balizas e qualquer uma das equipas podia ter reclamado os três pontos. Chuchu Ramírez rematou forte a rasar a barra, mas Pablo Roberto, numa transição rápida, podia também ter fechado o jogo em festa.

Ninguém marcou, o Casa Pia soma o oitavo ponto nos últimos quatro jogos, enquanto o Vitória volta a marcar passo com o primeiro empate da temporada.

A Figura do jogo: Ruben Kluivert com estreia promissora

O jovem central neerlandês, um dos quatro filhos de Patrick Kluivert, antiga estrela do Ajax, Milan e Barcelona, somava até este sábado apenas quatro minutos na Liga, mas os problemas físicos de Tchamba e José Fonte, abriram-lhe as portas da titularidade e o jovem de 23 anos correspondeu na plenitude. Não só esteve impecável no eixo defensivo, como apareceu no ataque, sobretudo, nos lances de bola parada e acabou por ser decisivo no jogo. Além de ter estado numa das melhores oportunidades dos gansos, na sequência de um canto, o central acabou por conquistar o penálti que deu vantagem à equipa da casa.

Momento do jogo: mais uma assistência de Tiago Silva

O Vitória entrou com tudo na segunda parte à procura do empate e só levantou o pé depois de o conseguir, logo ao minuto 49, na sequência de um livre de Tiago Silva que João Goulart acabou por desviar para as próprias redes.

Positivo: gansos a crescer na Liga

O Casa Pia começa a ter a cara de João Pereira. Um jovem treinador que entrou na Liga com três derrotas consecutivas, mas que, passo a passo, tem vindo fazer a equipa de Pina Manique crescer de forma consistente. Este domingo somou o quarto jogo consecutivo a pontuar, primeiro com vitórias sobre Estrela (1-0) e Moreirense (3-1), depois com um empate em Barcelos (1-1) e outro este domingo, mesmo com um plantel que tem sido afetado com muitos problemas físicos. Para a semana, João Pereira terá mais um desafio difícil, em Alvalade, diante do líder invicto.