Por Rafael Ferreira

A FIGURA: Raphael Guzzo

Autor do único golo da partida. O médio luso-brasileiro aproveitou a lesão de Claudemir na última partida para assumir o lugar no meio-campo vizelense. Com movimentações interessantes manteve o núcleo central sem sobressaltos.

O MOMENTO: Golo de Guzzo (minuto 67)

O golo de fez a diferença no marcador. Passe de Osmajić pela esquerda e o médio vizelense atirou para o fundo da baliza defendida por Ricardo Batista.

OUTROS DESTAQUES:

Leonardo Lelo

O jogador sub-21 português dominou a lateral esquerda com autoridade. Sempre muito móvel, ora estava na defender, ora estava na frente na jogadas de ataque. Sempre muito irrequieto, não deixou os jogadores do Vizela sossegados por um instante.

João Nunes

Um autêntico patrão da defesa casapiana, sempre muito seguro mesmo mais situações mais difíceis. Impediu várias vezes o adversário marcar golo com corte no último segundo.

Godwin

Um dos mais inconformados da equipa do Casa Pia. O avançado nigeriano teve as melhores oportunidades para colocar os gansos na frente. Muito veloz pela esquerda, onde fez parceria com Lelo, importunou a defesa minhota por diversas oportunidades.

Buntic

Grande exibição do guarda-redes croata do Vizela. Sempre muito seguro, conseguir impedir vários golos do Casa Pia. Se Guzzo foi protagonista por marcar o golo dos minhotos, Buntic foi protagonista por manter a baliza inviolável durante os 90 minutos.

Nuno Moreira

O avançado formado no Sporting foi uma ameaça à baliza de Ricardo Batista. Sempre com a mira do golo apontada, destaque para o minuto 32 que o jogador de 23 anos rematou colocado à entrada da área, com a bola a passar por cima da trave.