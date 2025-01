Cassiano, avançado do Casa Pia, considera que o triunfo histórico dos «gansos» sobre o Benfica, por 3-1, é o reflexo da temporada sólida que a equipa está a realizar na Liga.

«Acredito que a vitória é o reflexo da temporada do Casa Pia. Desde que cheguei, tenho vivido grandes coisas e a equipa tem vindo a evoluir muito desde o início do campeonato. Sofremos três derrotas, mas, depois, conseguimos adaptar-nos e, a partir daí, fazer bons jogos e começar a pontuar», afirmou o avançado brasileiro, que marcou um dos golos do encontro, à agência Lusa.

Os «gansos» alcançaram a primeira vitória de sempre sobre o Benfica no campeonato e a primeira desde 1938/39, num jogo em que, segundo Cassiano, a chave esteve na união e confiança transmitidas pelo treinador João Pereira ao intervalo.

«Unimo-nos e falámos que poderíamos conseguir chegar ao final daquele jogo de uma forma histórica e surpreendente. Foi o que aconteceu», disse Cassiano, assumindo que o «segredo» foi o trabalho e não o «demérito do Benfica».

«Fizemos um grande jogo perante um Benfica que dispensa comentários, que tem muita qualidade e grandes jogadores. Tivemos de deixar a nossa vida lá dentro para conseguir sair com aquele resultado», afirmou.

O Casa Pia vive o melhor momento da história no escalão principal, com cinco vitórias e dois empates nas últimas sete jornadas, ocupando o sexto lugar com 30 pontos em 19 jornadas.

Já Cassiano, o melhor marcador da equipa, soma seis golos e ambiciona superar o seu melhor registo individual (sete tentos).