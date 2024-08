Cristiano Bacci, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Boavista por 1-0 sobre o Casa Pia, a contar para a primeira jornada da Liga:

«A primeira parte foi para eles e nós estivemos um pouco desligados. O Casa Pia foi mais objetivo. Não fomos taticamente objetivos como fomos na segunda parte. Na segunda parte fomos melhores. Tivemos uma ou duas situações antes do assalto final. Não posso dizer que eles não tiveram situações para fazer golos, mas acho que, no geral, merecemos a vitória e foi um resultado justo. Agora temos impedimentos e estamos todos a tentar ultrapassar os problemas. Agora temos de lidar com isso sem chorar e esperar que a situação seja melhor nos próximos dias. Não podemos fazer mais nada.»