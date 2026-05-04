A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo contraordenacional após desacatos no Casa Pia-Tondela, jogo marcado pela expulsão de seis 'casapianos' e pela saída do árbitro sob escolta policial.

Em comunicado, a APCVD revelou que o processo visa apurar eventuais responsabilidades do promotor do espetáculo desportivo, na sequência dos incidentes registados no Estádio Municipal de Rio Maior.

A partida, que terminou com a vitória do Tondela por 1-0, ficou marcada por elevada tensão, obrigando o árbitro André Narciso a recolher aos balneários debaixo de muitas críticas e sob escolta policial.

Elementos do staff e dirigentes do Casa Pia tentaram aproximar-se do juiz da partida já no final do jogo, revoltados com as decisões disciplinares e com a grande penalidade que decidiu o jogo.

No total, o Casa Pia registou seis expulsões: Cassiano e Jérémy Livolant viram o cartão vermelho durante o tempo regulamentar, enquanto o treinador Álvaro Pacheco, o adjunto Pedro Valdemar, o CEO da SAD Tiago Lopes e a diretora de comunicação Catalina Ramírez foram expulsos já após o termo do jogo por protestos.