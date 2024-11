Declarações do treinador do Casa Pia, João Pereira, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, após o empate ante o Rio Ave (2-2), em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«Queríamos a vitória, o objetivo era esse, tirar a invencibilidade do Rio Ave aqui em casa, um registo que muitas equipas têm tentado e isso também demonstra o trabalho do treinador Luís Freire. Tem um plantel recheado de grandes jogadores, tal como o Casa Pia. Assistimos a um bom jogo de futebol. Na antevisão eu disse que ia ser um jogo encaixado, mas não invalidaria que houvesse oportunidades. Até estranho a quantidade de oportunidades que houve de ambas as partes, foi um bom espetáculo. Conseguimos dar uma resposta.»

«Estamos a ser apelidados de equipa do autocarro e viemos a Vila do Conde, conseguimos ter mais bola, criar bastante, ter personalidade, num campo difícil. Agora não sei de que é que nos vão apelidar, espero que não voltem a apelidar de equipa do autocarro, porque nós já demonstrámos por várias vezes que esta equipa sabe jogar. Não tem uma equipa técnica romântica, no sentido em que nós gostamos de colocar a equipa a jogar e potenciar jogadores, mas o objetivo do jogo é vencer. Ainda ontem assisti a um jogo enquanto estava no estágio, o Sporting-Estrela, em que ouvi várias vezes que a equipa do Estrela estava a jogar bem e o resultado foi 5-1. Nós 2-2, um ponto fora, continuamos a caminhada, focados em nós. Basta olhar para a nossa série de jogos a pontuar, só não conseguimos contra o Sporting, infelizmente. É mais um ponto.»

[Se a regularidade de resultados mostra o que a equipa tem feito na Liga:] «Esta equipa está bem no tempo que tem, mas ainda tem muito para crescer, é legítimo e aceitável. Temos de ser mais fortes em todos os momentos. Estamos a falar de um plantel com 16 jogadores novos, quatro ou cinco idiomas. É preciso alguma ginástica e paciência. O que é positivo é que estamos com a mentalidade de um grupo forte, que quer trabalhar e melhorar a cada dia. Vamos atrás dos objetivos.»

[O que faltou a nível de jogo para a vitória:] «Tínhamos a análise de que as segundas partes do Rio Ave são sempre mais fortes. Penso que foi isso que aconteceu, eles encaixaram melhor no processo defensivo deles. Nós acusámos alguma fadiga, acredito que pela viagem. Já estamos a pensar no jogo com o Farense, queremos criar o carimbo de que ali [ndr: em casa] ninguém passa. E o Rio Ave, com a ajuda dos adeptos, consegue criar um ambiente que empurra a equipa. Nós tivemos uma estratégia diferente na segunda parte, sentimos que a linha defensiva do Rio Ave já estava com algumas dificuldades, tivemos de fazer algumas alterações. Nada a apontar aos jogadores a nível de entrega. Não fomos uma equipa perfeita, mas a exibição deixou-me agradado.»