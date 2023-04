O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, sublinhou esta quinta-feira que o duelo com o Sporting de Braga, da 29.ª jornada, vai colocar frente a frente equipas que «sonham por algo mais» na Liga.

«Temos de tirar muita coisa positiva deste jogo e entrar em campo com uma ambição enorme. A responsabilidade e o favoritismo estão do lado de lá, mas isso não nos pode retirar a ambição em ganhar o jogo. Já demos provas que podemos discutir o resultado contra qualquer adversário, mas temos de ser fiéis às nossas ideias e competências. O Sporting de Braga é a terceira melhor equipa do campeonato e é um teste à nossa capacidade evolutiva», disse o técnico dos gansos em conferência de imprensa.

Os bracarenses ocupam a terceira posição, com 65 pontos, a dois do FC Porto e a seis do líder Benfica. Já o Casa Pia, é nono, com 39, a dois do sexto posto, que poderá dar acesso às provas europeias.

«Julgo que o título não é prioritário para o Sporting de Braga, mas está numa posição que lhe pode permitir sonhar por algo mais. Vamos encontrar duas equipas motivadas, que, dentro dos seus objetivos, estão a fazer temporadas muito positivas. Acredito que teremos tudo para, tal como eles, sonharmos por algo mais», frisou.

«Seria muito pouco ambicioso e ético estarmos à porta de um objetivo e abdicarmos dele quando faltam tão poucos jogos. Neste momento, não me ficaria bem como líder estar a pôr de parte esse hipotético objetivo que podemos atingir. É pensar num jogo de cada vez, faltam seis finais. Amanhã [sexta-feira], vai ser um jogo que nos pode abrir essas portas de uma ilusão boa e positiva, que queremos alimentar até ao final», acrescentou.

Na primeira volta, o Casa Pia venceu em Braga por 1-0, mas Filipe Martins antevê um jogo «equilibrado e repartido», com equipas «mais evoluídas» ofensivamente. Por isso, destaca que é «importante sair na frente, mas não é decisivo».

«Acredito que, estando num dia normal e onde sejamos muito competentes, podemos repetir a vitória, mas temos de ser muito rigorosos no que vamos fazer ofensivamente. Um dos segredos para ganhar este jogo é tirarmos a bola ao Sporting de Braga. Isso só se faz com qualidade e confiança», vincou.

O técnico assegurou ainda que está a «preparar» a próxima época e acredita que vai continuar no Casa Pia, mas sublinhou que no futebol «as promessas não existem».

«A única coisa que garanto é que, de momento, estou com contrato e super motivado no projeto do Casa Pia. Acredito e sinto que as pessoas estão satisfeitas com o meu trabalho, tudo indica que cá estaremos para o ano, mas são coisas muito voláteis. Há coisas no futebol que não conseguimos prever», rematou.

O Casa Pia recebe esta sexta-feira o Sp. Braga, no jogo de abertura da 29.ª ronda da Liga, marcado para as 20h15 e com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.