Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) frente ao Vitória de Guimarães:

«É uma vitória justa, principalmente pelo que fizemos na primeira parte, frente a uma excelente equipa que só tinha vitórias em casa. Queríamos controlar com bola para que a equipa do Vitória se sentisse desconfortável na primeira parte, o que conseguimos. Na segunda parte foi um jogo distinto, que se deve a dois fatores: a reposta do Vitória, e da nossa parte dois jogadores que são fundamentais, o Taira e o Neto, que estiveram muito limitados e não conseguiram entrar no ritmo do jogo. Com as substituições reequilibrámos o jogo, mas foi uma segunda parte em que tivemos de sofrer, estávamos muito baixo do terreno e não conseguimos sair».

«Tenho gostado de ver a equipa a crescer jornada após jornada. O que me faz ficar mais satisfeito, aliado aos pontos, é ver a equipa a crescer. Na 1.ª jornada tivemos solidez defensiva, no jogo seguinte já saímos para a transição, no jogo seguinte já tivemos ataque organizado e hoje faltou frescura física para continuar».

[Apenas um golo sofrido, frente ao Benfica] «A solidez defensiva é importante para qualquer equipa. Estamos a apenas um golo de levar os três pontos, se mantivermos a baliza a zero. Não considero o Casa Pia uma equipa defensiva, mas acho que defendemos bem, num todo, num bloco, de forma muito organizada. Todos têm feito um trabalho muito bom para manter os adversários em zona distante da baliza».

[Ricardo Batista a passar tempo] «Pode soar a falta de humildade, mas não é. Quando disse que o Casa Pia quer ser uma lufada de ar fresco, quero mesmo. Temos nas primeiras jornadas – com esta ainda não sei – o maior índice de tempo de útil de jogo. Ordens para fazer aquilo não tem de certeza absoluta. Não gosto que o meu guarda-redes leve cartão amarelo por estas situações. Não gosto, assim como a minha equipa faça antijogo».