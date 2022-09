Romário Baró entrou 68 minutos do encontro do Casa Pia em Paços de Ferreira. O jogador cedido pelo FC Porto assistiu Clayton para o 3-1 dos gansos. No final do encontro, Filipe Martins falou em específico sobre o internacional sub-21 português e deixou-lhe muitos elogios.



«Não sei o que levou a que o Romário nunca se tenha imposto da maneira que desejava no Estoril. Nem nunca toquei no assunto. Não estou preocupado com o que se passou, mas sim em explorar o miúdo que tem muito talento. Ele está a encarar com um sorriso na cara esta oportunidade que está a ter. Pode vir a ser muito útil e no final da época, o Casa Pia pode ter sido muito útil ao jogador. Ele tem tudo para se afirmar no futebol nacional e passar de promessa a certeza. O futuro está nas maõs dele. Ele tem características diferentes e dá-nos versatilidade tática porque tanto pode jogar por dentro como fora. Além disso, o Romário oferece transporte e fantasia à equipa, algo que faltava», disse, na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel.



De seguida, o técnico dos gansos debruçou-se sobre Godwin, decisivo esta tarde. O treinador admitiu que o nigeriano é o jogador «que lhe dá mais dores de cabeça».



«É o jogador que me dá mais dores de cabeça. Nem sempre fico satisfeito. Ele tem características ímpares. No entanto, tem de perceber que no futebol há vários momentos. Se ele está a ter o protagonismo que está a ter, bem pode agradecer à equipa que tem à sua volta. Ele tem vindo a melhorar bastante e tem aprendido o que é o futebol, mas muitas vezes não é fácil para um treinador gerir. Por vezes, dá a sensação que ele precisa de sair do jogo mas depois, de um momento para o outro, arranca e faz uma transição. Quando perceber o equilíbrio entre a defesa e o ataque, pode chegar facilmente a outros patamares», referiu.