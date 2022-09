O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, crê que o jogo com o Famalicão, da 7.ª jornada da I Liga, vai ser «muito equilibrado e definido nos pormenores», num duelo que coloca frente a frente a melhor defesa do campeonato a par do Benfica e o ataque menos concretizador.

«[O Famalicão] Ainda não encontrou o seu melhor processo, no entanto não deixa de ser uma equipa com valia, ideias e bons valores individuais. Ainda agora começou e cabe-nos que não seja amanhã o início da retoma do Famalicão. Vai ser um jogo muito equilibrado e definido nos pormenores», sublinhou, na antevisão à partida, frisando que o Famalicão costuma ter «jogadores com muita qualidade e exportar muitos para as equipas grandes em Portugal».

Os gansos têm sido apelidados por muitos de equipa-sensação neste início de época e Filipe Martins explicou que o foco do clube, desde o primeiro dia em que chegou, foi «fazer uma grande equipa, a valer pelo seu todo e que não vive muito de individualidades». «O que faz, neste momento, o Casa Pia estar na posição em que está é ter uma equipa bastante organizada e humilde, e queremos que assim continue. Os jogadores sabem que ninguém está acima da equipa. Se algum se deslumbrar, cá estarei para os chamar à terra. Podemos contar novamente com um plantel competitivo. Pode entrar ou sair uma peça e a matriz da equipa não muda», expressou o treinador.

O lateral esquerdo Leonardo Lelo foi chamado pelo selecionador português de sub-21, Rui Jorge, pela primeira vez, o que deixou Filipe Martins orgulhoso, atribuindo o mérito em exclusivo ao trabalho e à mentalidade do jovem futebolista desde a época anterior.

«É fruto de muito trabalho dele, é um jogador abnegado. É fruto do Poloni, que não lhe facilita a vida em nada e, mais do que isso, é estar integrado numa equipa competente. É mais fácil chamar a atenção do selecionador nacional quando estamos numa equipa que tem sucesso e organização. O mérito vai todo para o trabalho e a mentalidade do Lelo, que tem provado que está pronto para a I Liga e, quiçá, outros patamares», disse.

O Casa Pia-Famalicão joga-se a partir das 18 horas de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras. Miguel Nogueira é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.