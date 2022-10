Visivelmente emocionado, o treinador do Casa Pia, Filipe Martins, revelou após o jogo com o Rio Ave que tinha perdido o pai poucas horas antes.

«Queria deixar uma palavra à minha família. Perdi o meu pai hoje, a minha grande referência, às seis da manhã. Quero agradecer aos meus jogadores por aquilo que fizeram, para dar este ultimo tributo. Uma mensagem de força para a minha família, quero tentar continuar o seu legado», disse o técnico na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

A morte do pai do treinador do Casa Pia terá estado mesmo na origem do abraço dado pelo árbitro do encontro, Carlos Macedo. Filipe Martins também trocou um caloroso abraço com Luís Freire, treinador do Rio Ave, no final do encontro.

O Casa Pia venceu o jogo da 11.ª jornada por 1-0 e assumiu a quarta posição da Liga.