Filipe Martins considera que o Casa Pia vai defrontar, este domingo, «o melhor Sporting da época», mas pretende causar uma surpresa.



Na antevisão ao jogo da 27.ª jornada, o treinador dos gansos deixou elogios aos leões e comentou a ausência de Paulinho no ataque.



«Qualquer que seja o ‘onze’, o Sporting apresentar irá criar-nos dificuldades. Acredito que o Rúben não esteja a fazer ‘bluff’ (ausência de Paulinho), porque nem é muito desse estilo. Há essas duas possibilidades de jogarem com três alas na frente ou continuarem a apostar no Chermiti, que tem feito um excelente trabalho. É um jogador muito valoroso», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O treinador do Casa Pia frisou que vai defrontar um «Sporting mais regular, que teve um pequeno percalço com o Gil Vicente, mas a nível de resultados tem feito uma segunda volta mais condizente com os objetivos».



«Amanhã [domingo] ainda há um fator extra, porque acredito que na cabeça do Rúben Amorim esteja presente a possibilidade de chegar ao segundo lugar. A vitória do FC Porto [2-1 na Luz, na sexta-feira] complicou as contas, mas quem trabalha em clubes dessa dimensão sabe conviver perfeitamente com a pressão e não existem momentos de relaxe», referiu.



Filipe Martins defendeu que o papel da sua equipa é bem claro: «Cabe-nos a nós contrariar o favoritismo do Sporting e fazer pontos para a nossa caminhada, de maneira a terminarmos a época o mais acima possível.»



O técnico dos gansos recordou o jogo Alvalade e sublinhou que os problemas sentidos na primeira volta estão bem identificados.

«No jogo da primeira volta, e já no ano anterior, tínhamos sentimos algumas dificuldades. Conhecemos bem as ideias do adversário. Acho que vai ser um jogo muito encaixado. Lá fomos um pouco surpreendidos com a inclusão do Morita em zonas mais adiantadas», explicou.

O técnico afastou também, por o lado verde e branco, a responsabilidade.

«Nós temos tudo a ganhar, nada a perder. A responsabilidade está completamente do lado do Sporting. Sabemos que podemos encurtar distâncias [para o Vitória], mas acho que nos temos de focar nos nossos processos e naquilo que controlamos. Se, no final, levarmos pontos deste jogo, que é o objetivo, melhor ainda, será sinal que conseguimos encurtar para quem vai acima de nós», concluiu.



Casa Pia e Sporting defrontam-se às 18h00, deste domingo, numa partida da 27.ª jornada da Liga.