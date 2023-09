Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 1-0 frente aos arouquenses, em jogo da quinta jornada da Liga:

«Foi um jogo dividido, em aberto para ambos os lados, mas, na minha opinião, com mais períodos de ascendente da nossa parte. O golo acaba por surgir já no período de descontos, mas poderia ter aparecido antes e vem selar uma vitória justa, contra uma excelente equipa.

Hoje, a palavra equipa assenta-nos muito bem. Fomos humildes quando sentimos que o Arouca estava por cima do jogo. Tivemos muita personalidade com e sem bola, o que ainda é mais valorizado por ser o Arouca, pelo campeonato que tem vindo a fazer. Na semana passada, fez um excelente jogo.

Trabalhar sobre vitórias é sempre importante, mas, mais do que isso, o sentimento que eu já tinha antes deste jogo, de estarmos a fazer as coisas bem. E, quando estamos a fazer as coisas bem, a vitória aparece mais tarde ou mais cedo e foi isso que aconteceu.

Ganhámos em Faro, a seguir fizemos um jogo muito competente que acabou por cair para o lado do Sporting, depois fomos a única equipa a tirar pontos ao Boavista e, no jogo em casa com o Rio Ave, podíamos ter ganho os três pontos. Encarei este jogo com otimismo, porque acredito no trabalho que estamos a fazer.»