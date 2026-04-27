Gil Vicente-Casa Pia, 2-1 (crónica)
Galo não afoga, mas deixa o ganso submerso
O Gil Vicente continua na luta pelo sonho europeu depois de vencer o Casa Pia, que está cada vez mais aflito na tabela classificativa. Numa partida de fraca qualidade e com poucos motivos de interesse, os galos fizeram mais pela vida e voltam a estar a dois pontos do 5.º lugar. Já os gansos permanecem submersos num lugar de play-off de descida, quando faltam apenas três jornadas para o final da Liga. Murilo bisou para os de Barcelos e Cassiano fez o tento de hora dos casapianos.
César Peixoto fez quatro alterações em relação ao onze que alinhou diante do V. Guimarães, mas foi forçado a fazer mais uma. Elimbi regressou ao eixo da defesa no lugar de Espigares, Mutombo assumiu o lugar do castigado Konan, Martín trocou de posição com Agustín e Héctor rendeu Gustavo Varela no ataque. Caseres lesionou-se no aquecimento e foi rendido por Zé Carlos. Álvaro Pacheco, depois da derrota pela margem mínima com o Sp. Braga, mudou três peças: Ofori, Dailon e Clau Mendes passaram para a condição de suplente e João Marques, Rafael Brito e Cassiano foram a jogo.
A primeira metade foi de má qualidade e os golos, ambos de bola parada, foram um oásis num deserto de ideias. Por isso, puxamos a fita do jogo até à meia hora de jogo, altura em que Santi García fez um lançamento lateral longo, Cassiano falhou o corte e assistiu Murilo que, solto ao segundo poste, abriu o marcador. Voltamos a puxar o filme à frente até aos descontos do primeiro tempo. Aí, o árbitro considerou que o lateral Zé Carlos carregou em falta Pedro Rosas no interior da área e, da marca de penálti, Cassiano fez o empate.
A segunda parte foi mais do mesmo. Muita luta a meio-campo e poucas aproximações com perigo à baliza. César Peixoto foi o primeiro a mostrar desagrado, reforçando o ataque e a face do jogo mudou. Gustavo Varela, acabado de entrar, obrigou Sequeira a aplicar-se. Logo depois, Buatu foi agarrado na área e Bruno Costa apontou para a marca do castigo máximo. Murilo, chamado à conversão, não perdoou.
Álvaro Pacheco apostou tudo no ataque, enquanto os galos baixaram as linhas fecharam as portas da baliza. Até ao final, os casapianos esboçaram uma reação, mas sem nunca criar real perigo. Os barcelenses seguraram os três pontos com unhas e dentes e continuam na luta por um lugar europeu.
FIGURA: Murilo (Gil Vicente)
Tornou-se, neste encontro, no melhor marcador do Gil Vicente da temporada, ultrapassando o goleador Pablo, que desde janeiro que não mora em Barcelos. Murilo bisou, deu três preciosos pontos ao galo e chegou aos 11 golos no campeonato. Na primeira parte, apareceu solto ao segundo poste e atirou a contar; na etapa complementar, foi chamado a converter o castigo máximo e, com qualidade, balançou as redes.
MOMENTO DO JOGO: Penálti sobre Buatu
Os galos sofreram em cima do descanso e o golo, de grande penalidade, podia ter abalado a equipa. Porém, o Gil Vicente apareceu melhor para o segundo tempo e, depois das alterações na equipa, começou a criar mais perigo. Num lance de insistência, Buatu foi agarrado na área e o árbitro assinalou o penálti que viria a dar três preciosos pontos aos gilistas.
POSITIVO: Cassiano (Casa Pia)
Cassiano fez o único golo da partida e aumentou para seis os tentos apontados no campeonato. O avançado de 36 anos deu sempre muita luta à defensiva barcelense e mostrou ser um dos mais inconformados. Na hora de bater a grande penalidade, não tremeu e deu esperança aos gansos.